Campaña en la Policía y la Guardia Civil contra el copago

Tienen previsto recoger firmas el próximo 3 de febrero en la Plaza del Icue de Cartagena: ya lo han hecho en Murcia

AUGC y SUP "se encuentran integrados en una plataforma de más de 50 sindicatos, asociaciones y organizaciones que aglutinan a Guardia Civil, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Instituciones Penitenciarias, jueces, y en general a los funcionarios de la Administración General del Estado de Clase Pasivas. Todos ellos reciben la prestación sanitaria a través de las mutualidades ISFAS, MUFACE y MUGEJU y no a través de la Seguridad Social como el resto de funcionarios de Administraciones Autonómicas o Municipales", explican ambas organizaciones en una nota de prensa conjunta.

"En principio la prestación medica debería ser la misma o al menos equiparable, sin embargo, los funcionarios de estas mutualidades deben abonar mediante copago el 30% del precio de las medicinas que les son prescritas, por contra del 10% que se establece en el Régimen de la Seguridad Social para cualquier ciudadano", afirman.

"Además, en el caso de estas mutualidades no existe un tope en el copago del gasto farmacéutico, es decir, mientras que en la Seguridad Social a partir de un tope de gasto farmacéutico ya no se abona nada en copago en el caso de estos funcionarios no existe ningún tope", destacan ambos colectivos.

"Ello lleva a elevados gastos entre los pensionistas de este grupo de funcionarios que cuando más necesitan la asistencia médica el gasto farmacéutico se les dispara llegando a gastar hasta 300 euros mensuales en algunos casos para pensiones que nunca superan los 1500 euros al mes".

"Para eliminar dicho copago se ha formalizado la ILP para la eliminación del 30% del copago farmacéutico para pensionistas y beneficiarios de MUFACE, ISFAS y MUGEJU, impulsada por una plataforma de organizaciones de funcionarios y pensionistas donde se integran AUGC y SUP y que en este momento se encuentran en el trámite de recoger las preceptivas 500.000 firmas de ciudadanos y su posterior presentación en el Congreso de los Diputados para el trámite parlamentario", prosiguen AUGC y SUP.

Sostienen que "como en cualquier tramitación de una ILP es necesaria la colaboración y la firma al menos de 500.000 ciudadanos y por ello en el día de ayer se instaló la primera mesa de recogida de firmas en la Plaza Santo Domingo de Murcia con un notable éxito de participación de los murcianos, recogiendo centenares de firmas. Por ello repetiremos recogida de firmas el próximo 3 de febrero en este caso en la Plaza del Icue de Cartagena, donde esperamos superar el número de firmas recogidas".

Manifiestan que "es lamentable que los partidos políticos no hayan acometido dicha reforma de motu propio para acabar con esta discriminación, más grave aun cuando los funcionarios con menores pensiones deben afrontar gastos mensuales de hasta 300 euros en algunos casos para garantizar su salud y en un periodo de su vida donde son más necesarias".