PSOE y Cs piden una comisión de investigación sobre el proceso de vacunación

Los grupos parlamentarios de PSOE y Ciudadanos han registrado este jueves en la Asamblea Regional de Murcia sendas peticiones de creación de una comisión de investigación sobre el proceso de vacunación contra la Covid-19 en la Región de Murcia.



Un día después de la dimisión del consejero de Salud, Manuel Villegas, por haberse saltado, junto a otros 400 funcionarios y altos cargos, el protocolo del Ministerio de Sanidad, la formación naranja, socio de gobierno, y el PSOE, líder de la oposición, han coincidido en presentar sendos escritos en la cámara autonómica.



La consejera y coordinadora autonómica de la formación naranja, Ana Martínez Vidal, ha dado ese paso tras considerar "insuficientes" las explicaciones que le dio ayer el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, sobre las "irregularidades" en la campaña de administración de las dosis.



Martínez Vidal, que exigió la salida del ejecutivo de Villegas, ha aclarado que no apoyará la creación de la comisión de investigación si López Miras le facilita la "lista VIP" de los cargos que se han saltado el protocolo para reclamar posteriormente su cese o dimisión.



"El debate no ha acabado, sino que acaba de empezar", ha apostillado la dirigente de CS antes de remarcar que lo ocurrido es "gravísimo" porque hay altos cargos que han "robado" la vacuna a ciudadanos que la necesitan de manera urgente.



Tras asegurar que López Miras se comprometió en la reunión mantenida ayer tras la dimisión de Villegas a facilitarle "toda la información", Martínez Vidal ha recordado al presidente que "ha dejado caer" al consejero de Salud "para salvar a los que dicen quererlo y apoyarlo".



Por su parte, el PSOE también quiere conocer los responsables que han permitido incumplir el protocolo, qué cargos conocían esta actuación y los beneficiarios de la misma.



El grupo parlamentario Socialista ha considerado "lamentable" que López Miras haya permitido en plena tercera ola una actuación "irresponsable y opaca" que les obliga a investigar si otros miembros del Gobierno regional han sido ya vacunados cuando no era su turno.



Vamos a presentar ante fiscalía una denuncia para que se aclare las personas que han sido vacunadas por el Gobierno regional saltándose el protocolo de vacunación.



Hasta el momento, sabemos que, además del consejero de Salud, hay más altos cargos y más de 400 personas vacunadas. pic.twitter.com/vtDSLkaHKc — Diego Conesa (@diegoconesa) January 21, 2021

