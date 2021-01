Centros de día, trabajadores sociales o estudiantes, a la espera de la primera dosis

Quedaban por vacunarse asistentes, trabajadores sociales, técnicos de ayuda a domicilio, cuidadores o empleados de los centros de día en la Región de Murcia, así como los estudiantes universitarios de los grados sanitarios. Es decir, profesionales que pertenecen al grupo 3 de vacunación dentro de la primera fase que estableció el Ministerio de Sanidad y que acordó con las comunidades autónomas para dar comienzo a la inmunización contra la covid-19 de la población española.

La decisión de vacunar con prioridad a administrativos y funcionarios del Servicio Murciano de Salud y la Consejería de Salud -466 hasta el pasado lunes-, personal no asistencial que según el protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad no tenía preferencia para inmunizarse todavía, dejó de lado a estos trabajadores que realizan «actividades que exigen contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas por SARS-CoV-2, es decir, en función del riesgo de exposición y transmisión».

La vacunación en los centros de día que atienden a personas mayores o usuarios con discapacidad todavía no está agenciada pero a la espera de recibir la dosis están también 9.000 personas que acuden a estos centros. Muchos de ellos han comenzado a comunicar estos días a los usuarios o responsables de estas personas que se va a proceder a la vacunación próximamente y saber si consienten ser vacunados. El personal administrativo del SMS y la Consejería, que no trabaja en centros sanitarios que atienden a pacientes contagiados, no tenían contemplada la vacunación todavía pese a que Salud insiste en que sí. Incluso en el grupo 3 de vacunación estarían los grandes dependientes en la Región, unos 900, de los cuales 300 se encuentran en sus domicilios sin oportunidad de poder desplazarse, un asunto que la propia Consejería tildó de problema al verse incapaz a nivel logístico de trasladar las vacunas a cada vivienda para inmunizar a estas personas.

Incluso muchos profesionales sanitarios situados «en primera línea» y que tendrían preferencia en la inmunización contra la covid-19 se fueron vacunando días posteriores a que lo hicieran los trabajadores de las oficinas centrales del SMS y la Consejería. Es más, los suministros de los viales a los centros sanitarios están teniendo retrasos estos días, tanto es así que el Hospital de la Vega Lorenzo Guirao de Cieza comunicaba ayer al personal sanitario que había solicitado vacunarse a comienzos de esta semana que hasta el viernes no habría dosis disponibles.

Por otra parte, ayer comenzaba a vacunarse a 554 estudiantes de los últimos cursos de Enfermería y Medicina y todos los alumnos de Odontología de la Universidad de Murcia que están realizando prácticas clínicas actualmente. Estos universitarios fueron asimilados al personal sanitario por parte del SMS, por lo que tendrían preferencia al estar en formación en centros hospitalarios que trabaja con pacientes positivos.