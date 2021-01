El vicepresidente del Gobierno pide la dimisión de Villegas

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda, Pablo Iglesias, ha pedido la dimisión "de inmediato" de alcaldes, concejales y consejeros autonómicos, entre ellos Manuel Villegas, que han tenido la "desvergüenza de saltarse la cola" de vacunación y ponerse por delante de personas con dependencia.



Iglesias ha pedido así la dimisión con carácter inmediato "independientemente del partido en el que estén" de responsables públicos como el consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas.





?? @PabloIglesias: "Quiero manifestar mi indignación ante la noticia de que en Murcia, ciertos altos cargos de la Consejería de Salud, han tenido la desvergüenza de ponerse por delante de personas dependientes para ponerse la vacuna. Es inaceptable y deben dimitir de inmediato". pic.twitter.com/hu3uEotg5Y — PODEMOS (@PODEMOS) January 20, 2021

Por otra parte, la presidenta de Ciudadanos,, ha tildado al consejero de Salud murciano de "caradura" por haberse vacunado contra la covid junto a su equipo y se ha mostrado "convencida" de que el presidente de Murcia, Fernando López Miras , le cesará tras anunciar que no dimite.En rueda de prensa en Sevilla tras reunirse con el presidente andaluz, Juanma Moreno, Arrimadas ha recordado que "hay muchísima gente mayor que no sale de casa por miedo y muchísimos sanitarios que están al pie del cañón y esperando pacientemente a que les toque su turno de vacunación", por lo que la actuación del consejero murciano "no puede quedarse sin consecuencias"."Es intolerable e indignante que haya políticos que se hayan saltado la cola", ha censurado la líder de Ciudadanos, que ha criticado tanto a los alcaldes socialistas que lo han hecho como al consejero del PP, con quien la formación naranja comparte gobierno en la comunidad murciana.Tras asegurar que estos cargos públicos "no durarían ni un minuto" en Ciudadanos, ha subrayado que en este momento de la pandemia se necesita un plan de vacunación nacional, una coordinación estatal y "que nadie que esté en política se quiera saltar la cola".Además, el ministroha afirmado este martes que el secretario general del PP, Teodoro García Egea , "criticó a todos los demás de inmorales e indecentes y, mira por donde, tenía el grano en casa", en referencia al consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas.El ministro, que ha participado en Mérida en un foro sobre infraestructuras organizado por la Cadena Ser-Extremadura, con presencia también del jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha sido preguntado por los diferentes cargos públicos que ya se han vacunado en varias comunidades autónomas. "En una respuesta conjunta, no me parece correcto, pues todo servidor público está llamado a preservar, como el primero, el cumplimiento de los protocolo, es decir en dar ejemplo", ha expuesto Ábalos.En su opinión, "cuando se está hablando de priorizar situaciones y salvar a los más vulnerables, no corresponde ponerse el primero de la fila a aquel que no lo sea".