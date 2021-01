El pequeño comercio pedirá un plan de rescate tras las rebajas

En menos de dos meses se cumplirá un año desde que el Gobierno de España decretara el primer estado de alarma por culpa de la pandemia de coronavirus. Desde entonces, el pequeño comercio se ha visto obligado a cerrar temporalmente y a invertir en protocolos para evitar los contagios. Eso, sumado a una bajada del general del consumo, está poniendo entre las cuerdas a aquellos establecimientos que aún pueden subir la persiana. La presidenta de la federación Coremur (Comercio Región de Murcia), Carmen Piñero, reconoció ayer que ya se está trabajando en un plan de rescate que pedirán una vez pasen las rebajas.

«En lo que llevamos de año no hay que lamentar un número considerable de cierres, como si hubo en 2020, ya que la mayoría están aguantando por las rebajas, pero dentro de uno o dos meses, si la situación no cambia, me temo lo peor», asegura Piñero.

Según la también presidenta de la Asociación Triángulo de Murcia, el cierre a las 20 horas de todas las actividades no esenciales decretado esta semana por el Gobierno regional «no tiene gran repercusión» en los comercios murcianos, ya que se ajusta bastante a la hora de cierre normal. «Lo que sí influye es el cierre de la hostelería», asegura Carmen Piñero, quien explica que, sin bares ni restaurantes, «y con frío, hay menos gente por la calle».

Desde Coremur consideran que las últimas restricciones han provocado que «la gente haga sus gestiones por la mañana», por lo que la afluencia por la tarde a las tiendas ha disminuido bastante.

Las mejores rebajas en años

A pesar de que las autoridades sanitarias aflojaron las restricciones a principios de diciembre, desde Coremur reconocen que la campaña de Navidad fue «muy floja» debido al descenso del consumo provocado por la pandemia.

Del mismo modo está ocurriendo con las rebajas de enero, última esperanza para muchos comerciantes y que «no están siendo como debieran».

Para la presidenta de la federación, esta situación se está viviendo justo en el momento que la Región tiene «las mejores rebajas en mucho tiempo». Esto es así, cuenta Piñero, porque «hay mucho producto en las tiendas, los precios están muy bajos y el pequeño comercio es totalmente seguro» para evitar los contagios. Por esto, desde Coremur piden a los murcianos que, tal como hicieron al terminar el primer estado de alarma, apoyen el comercio local: «De eso depende la economía de todos».



La Cámara de Murcia ve preferible el recorte al cierre

El presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel López Abad, ve preferible el recorte en el horario de apertura establecido por el Ejecutivo regional a un cierre total de los establecimientos como el que se produjo entre marzo y mayo de 2020. López Abad reconoció que esta medida «es un golpe más para el pequeño comercio, con lo mal que lo está pasando, pero es mejor que un cierre total», manifestó.