Podemos también exige el cese de Villegas: "Sus excusas son absurdas"

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha exigido el cese inmediato del consejero de Salud, Manuel Villegas, por el escándalo surgido en torno a su vacunación. La negativa del consejero a presentar la dimisión después de que se haya descubierto que el propio Villegas y los altos cargos de su equipo fueron vacunados "incluso antes que parte del personal sanitario o personas de riesgo", ha llevado a Podemos a exigir que sea el propio López Miras quien tome la decisión de sustituirlo hoy mismo".

Además, la portavoz ha calificado de "absurdas" las excusas del responsable de sanidad asegurando que le ha sido administrada la dosis por "ser sanitario". Una afirmación que es "completamente falsa", ya que Villegas "a día de hoy no está ejerciendo como médico, sino como consejero", por lo que "es mentira que se haya cumplido el protocolo de vacunación". En éste se da prioridad al personal que está en la primera línea, "atendiendo a pacientes cada día", además de a personas de riesgo, enfermos crónicos y dependientes. Un proceso que no ha concluido aún, y que, tal y como denuncia el propio personal sanitario, "está marchando más lento de lo previsto y aún no se ha inmunizado a toda la plantilla". Marín ha reprochado a Villegas que ser un cargo político no es estar en primera línea y ha asegurado no entender "los motivos reales por los que, cuando él mismo sabe que es un error imperdonable y que su situación es insostenible, se aferra al cargo".

Desde Podemos han exigido que se audite el proceso de vacunación y que el Gobierno regional aclare hoy mismo y con total transparencia qué otros altos cargos se han vacunado y si lo ha hecho el presidente López Miras.

La portavoz de Podemos ha recordado que la comparecencia de Villegas prevista para hoy en la Asamblea Regional "debía servir para que el consejero hablase de la incidencia del coronavirus, no de la indecencia del Gobierno regional". Marín ha reprochado también al secretario general del Partido Popular, Teodoro García, que pida dimisiones cuando quienes se saltan los protocolos son alcaldes del PSOE, pero no lo haga cuando son sus propios compañeros, en puestos de mayor responsabilidad". "No hay excusa para el último de los despropósitos de un Gobierno regional cuyas decisiones erráticas han llevado a la Región de Murcia a ser la que mayor tasa de incidencia del coronavirus arroja. Debe dimitir" ha concluido.