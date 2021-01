El toque de queda obliga a adelantar o certificar clases nocturnas a 2.924 alumnos

El adelanto del toque de queda decretado por el Gobierno regional a las 22:00 horas ha obligado a muchos centros educativos con horario nocturno a tomar medidas para que sus profesores o alumnos puedan justificar su desplazamiento de las clases a sus casas o no verse afectados por la restricción de movilidad por el horario vespertino. Dos medidas son las que mayoritariamente han tomado estos centros, que imparten formación sobre todo a alumnos de Bachillerato, Formación Profesional, de Escuelas de Idiomas o Educación para Adultos y Conservatorios. En total, 2.924 alumnos matriculados en estos centros con horario nocturno.

Por una parte, estos centros están expidiendo nuevos certificados para acreditar el desplazamiento desde las clases hasta los domicilios de los profesores y alumnos, algunos incluso residen fuera de la Región de Murcia, por lo que también debe quedar acreditado el movimiento entre comunidades. Precisamente en la reunión de la comisión mixta de Educación y Sanidad celebrada la pasada semana se abordó esta cuestión porque, si bien los profesores estaban incluidos en los grupos exentos de cumplir el toque de queda, los alumnos no figuraban como tales, refleja la Consejería de Educación.

En esta reunión se decidió que los estudiantes, cuya función es recibir formación, realizan una actividad análoga, por lo que también deben quedar exentos de cumplir esa limitación horaria. Por este motivo, Educación ha remitido una circular a los centros de régimen especial (educación de adultos, escuela de idiomas, conservatorio, etc.) para que se facilite esa acreditación a los alumnos matriculados junto con el horario de clases. Esta información se comunicará igualmente a los ayuntamientos y a Delegación del Gobierno para que informen a las respectivas policías locales, Policía Nacional y Guardia Civil.

Otra de las posibilidades por las que optan centros consultados es adelantar el horario de las clases para que los alumnos tengan margen para llegar a sus domicilios antes del toque de queda.

En la Escuela de Idiomas de Cartagena, su directora Claudia Casu señala que generalmente el horario en esta formación finaliza a las 21.00, pero las clases, que comienzan a las 19.00 en el último turno, se adelantan diez minutos para que tanto profesores como estudiantes puedan salir a las 20.50 y ganar tiempo para regresar a casa.

Los alumnos del Conservatorio Superior de Música Manuel Massotti Littel terminan a las diez de la noche sus clases, justo en la hora del toque de queda. Para ello el centro ha expedido certificados que justifican la movilidad ya que incluso tienen estudiantes de Castilla-La Mancha. Este hecho tiene poca incidencia en el centro ya que hay escasas clases que terminan a dicha hora, señala el director Miguel Torres, a lo que añade que durante las próximas dos semanas habrá periodo de exámenes, por lo que los alumnos terminarán antes.

En el centro Educación de Personas Adultas ´Alto Guadalentín' han llevado a cabo una adaptación de horarios para que los alumnos y trabajadores que finalizan a las 22.20 las clases en horario nocturno terminen veinte minutos antes. El director del centro, Francisco García, señala que ha tenido que expedir cerca de una docena de justificantes aunque todos los alumnos contaban con certificados de movilidad que sirvieron para argumentar el viaje a Lorca cuando estaba confinada.

En el instituto Floridablanca de Murcia, con clases nocturnas de Bachillerato hasta las 22.50 horas, los alumnos pueden justificar el desplazamiento con el carné escolar, señala la directora Marien Almecija, cuyo centro cuenta con un centenar de estudiantes que se forman por la noche.

Las academias se libran de cerrar sus puertas a las 20.00

Las academias de formación de la Región de Murcia podrán continuar con sus clases por la tarde y noche ya que llevan a cabo actividades educativas y de formación, que quedan fuera del límite de las 20:00 horas que estableció ayer el Gobierno regional para el cierre de negocios no esenciales. Ante la confusión, algunas academias modificaron ayer sus horarios para que los alumnos no terminasen más allá de las 20.00 horas, pero finalmente no será necesario.