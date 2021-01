Podemos exige la "dimisión inmediata" de Villegas: "Es una indecencia"

Podemos ha exigido la "dimisión inmediata" del consejero de Salud, Manuel Villegas, tras conocerse que el Gobierno murciano le ha vacunado contra el coronavirus junto a todos los funcionarios y el personal de administración y servicios que lo han solicitado en el Servicio Murciano de Salud (SMS) y en la consejería del ramo, incluidos sus directivos, que considera "esenciales" para la gestión de la pandemia.

"A la Región de Murcia ha llegado la vacuna contra el coronavirus, pero, desgraciadamente, no ha llegado la vacuna contra la indecencia", ha dicho el líder regional, tras recordar que los protocolos no prevén la administración de la vacuna a personas que no estén en primera línea, es decir, tratando pacientes y en riesgo de contacto con el virus.

De hecho, tal y como denunciaba el coordinador de Podemos Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, se han vacunado "por delante de muchos sanitarios de primera línea que siguen sin recibir la primera dosis, por delante de las personas con discapacidad y también de los pacientes de riesgo, como son los pacientes oncológicos".

Para el coordinador de Podemos "no hay excusas que valgan", ni "informes que puedan avalar este disparate", por lo que Villegas "sólo puede tomar una salida, presentar cuanto antes su dimisión".