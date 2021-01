Protestan con medio centenar de coches en Murcia por el cierre de bares y restaurantes

Medio centenar de coches se movilizaron ayer en el centro de Murcia como repulsa por el cierre de bares y restaurantes decretado por el Gobierno regional en un acto promovido por el sindicato nacional Solidaridad, una entidad apadrinada por el partido de Santiago Abascal. «El Gobierno regional criminaliza a la hostelería, en noviembre no puso medios y hoy nos señala; la mayoría de casos se han producido en el entorno familiar. López Miras ordena el cierre y nos aboca a la ruina cuando la hostelería es el quinto foco de contagio. No somos los culpables», ésas fueron algunas de las consignas que se podían escuchar de manera continua a través de los altavoces de algunos de los vehículos de la caravana de protesta.

El inicio de la marcha tuvo lugar en la Plaza Circular para después recorrer entre bocinazos, música y lemas la avenida de la Constitución, Gran Vía y Teniente Flomesta y finalizar en la Glorieta de España. La lectura del manifiesto tuvo lugar en el arranque. «El sindicato ha llegado a Murcia para encabezar las protestas de todos los trabajadores, Solidaridad no se rinde ante ningún lobby ni ante ninguna ideología, sino que pertenece a los afiliados; no recibimos subvenciones públicas» aseguró el portavoz del colectivo, Vicente Gómez. Las medidas de la Administración regional con el sector de la restauración fueron descritas como «injustas y desmesuradas» ya que, según Gómez, la hostelería ha cumplido «estrictamente con las normas y han adaptado sus locales y sus horarios sin rechistar». Solidaridad entiende que ha llegado el momento de decir «basta» en relación a las «migajas que llegan tarde y mal» y a los impuestos que los «esquilman». Asegura el sindicato que sólo tres de cada cien contagios se producen en bares y restaurantes. El sindicato exige a al presidente Miras que permita al sector trabajar, «que no se le expropie su derecho», como han hecho en otras comunidades autónomas. A la protesta acudió el presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo.