Jaime Pérez: "Solicitar el confinamiento al Gobierno central es como escribir la carta a los Reyes Magos"

El 'Fernando Simón' murciano, la cara visible del Servicio de Epidemiología que facilita cada día los datos de la pandemia y subdirector general de Salud Pública, defiende las últimas medidas impuestas por López Miras: «No tener reuniones con nadie que no sea de nuestro núcleo familiar es lo mismo que un confinamiento domiciliario».

Los murcianos se han acostumbrado a recibir cada día el balance diario de covid-19 de mano del especialista en Medicina Preventiva del SMS Jaime Pérez, también portavoz del Comité de Seguimiento Covid-19. En esta última semana, la Comunidad está conociendo los peores datos de contagios desde que comenzó la pandemia. «Son semanas complicadas que se suman a un progresivo cansancio que todos vamos acumulando», asegura. Pese a la presión sobre el Gobierno regional para que tome medidas más duras, el experto insiste en que solo «hay que imponer las cosas cuando no queda más remedio». Será que hay esperanza.

La tercera ola nos está dejando cifras de contagios diarios nunca vistas hasta ahora.

Es cierto que las cifras son críticas y extremas, pero también es verdad que estamos diagnosticando prácticamente todo. En las olas anteriores no era así.

Pero las cifras asustan, más de 2.000 contagios en un día esta misma semana.

Por supuesto, es una cifra brutal y el número de ingresos hospitalarios y en UCI es preocupante.

¿Fue un error abrir la mano para salvar la Navidad?

No sé si fue un error, pero las decisiones se tomaron basándose en un documento nacional que las respaldaba. No hay que olvidar que la Región era la comunidad que tenía los mejores indicadores de incidencia de toda la Península.

¿No se tendrían que haber adoptado las medidas anunciadas esta semana antes de Nochevieja y Reyes? Los contagios actuales son de esas fechas.

Las decisiones se toman de forma reactiva lo más pronto posible. Más restricciones cuando la incidencia sube y menos cuando baja. El día 7 de enero convocamos una reunión extraordinaria porque estábamos preocupados por la situación y las medidas aprobadas esta semana son las mismas que estábamos aconsejando desde entonces: que evitemos las reuniones sociales. Incluso el día de Reyes pedí expresamente que el regalo que debíamos hacer a nuestros mayores fuera no ir a verles. Lo que se pretende es que la interacción social se reduzca a cero para conseguir una bajada rápida de la incidencia las próximas semanas.

¿Qué se le pasaba por la cabeza cuando veía imágenes de aglomeraciones en centros de ocio en la ciudad de Murcia?

Trabajar en Salud Pública es esto. ¿Cuántos años llevamos advirtiendo a la población de que fumar produce cáncer y que un 50% de las personas que fuman van a morir por causa del tabaco? Décadas. El cambio de conductas es complicado, por eso, a veces, se regulan por la fuerza. Con todo, estamos en una sociedad democrática y no todo se puede regular por ley. De todas formas, yo creo que una parte importante de los ciudadanos siguen las recomendaciones, pero siempre llama más la atención la mancha de la camisa que el otro 98% que está limpia.

El Colegio de Médicos pidió a López Miras que solicitara el confinamiento de la población. ¿No cree que haya que imponerlo?

Hay que imponer las cosas cuando no queda más remedio. En el fondo, la medida de no tener reuniones con nadie que no sea de nuestro núcleo familiar es lo mismo que un confinamiento domiciliario. Salir a la calle, por sí mismo, no es peligroso. Tampoco hacer algo que no suponga interacción social y que, además, se haga con mascarilla.

Pero sabe que, sin obligación de quedarse en casa, habrá quien aproveche para acudir a casa de un amigo y hacer una fiesta ilegal.

Esperemos que si hay alguna cosa así se denuncie para que la Policía pueda intervenir. La colaboración ciudadana es fundamental. En cuanto al confinamiento domiciliario 'per se', hay que tener en cuenta que no depende de las comunidades y que, además, ha quedado claro que no hay voluntad por parte de la administración central. Castilla y León ya lo solicitó y no lo admitieron, se ha pedido que se pueda modular el estado de alarma para poder adelantar el toque de queda y tampoco se ha admitido... pedir el confinamiento sería como escribir la carta a los Reyes Magos.

La hostelería es el sector más perjudicado por las restricciones. Aseguran que no son el principal foco de contagio.

Hay una evidencia nacional e internacional aplastante. El problema no es la hostelería, sino la interacción social que se produce en ella, que es de tipo peligroso. Por esto entendemos ir a comer con familia con la que no convives o con amigos. La interacción social que se puede hacer es únicamente la que no es de riesgo: ir a tomar una caña, con cierta distancia, y en una terraza.

Tiene sentido que una cafetería esté cerrada y, enfrente, abra un salón de juegos.

Personalmente, estoy en contra del juego, pero la actividad en sí misma, siempre y cuando esté cerrada la parte de hostelería, no es peligrosa. No supone interacción social ni la retirada de la mascarilla.

¿Ha sido un fracaso la app Radar Covid?

La descarga de la aplicación en España y en la Región ha sido muy baja a pesar de la insistencia. No ha tenido éxito en ningún país de Europa porque no ha sido muy aceptada por la población.

Fernando Simón afirma que la culpa del aumento de contagios no es de la cepa británica, sino del comportamiento de los ciudadanos. ¿Lo cree así?

No tenemos datos nacionales suficientemente buenos como para saber qué porcentaje puede suponer la cepa británica en España. En Reino Unido causa el 30% de los casos ya. Por el contrario, aquí la dinámica de transmisión está respaldada por las fechas navideñas, un momento en el que el comportamiento ha sido el que ha sido.

¿Se atreve a hacer un pronóstico de cómo estarán los hospitales en dos semanas?

No me atrevo, me preocupa extremadamente y confío en bajar el ritmo de contagios a una velocidad importante con las medidas que hemos tomado, tal y como ocurrió en noviembre, aunque en mi cabeza, evidentemente, tengo números porque hacer una proyección es fácil.

¿Es pronto para saber si la covid se estacionalizará?

Es pronto, pero ahora lo importante es conseguir que una mayoría de la población sea inmune al virus, aunque luego haya que ir reforzándola con vacunas periódicas. No tener inmunidad es lo que nos está pasando. Si este virus hubiera estado siempre, la mayoría de gente lo cogería de niño y lo pasaría sin mayor importancia. Los pediatras siempre dicen que las enfermedades infantiles, o se pasan de pequeños o son mucho más graves en la madurez. Este sería el típico virus de pasarlo en la infancia.

¿Falta personal sanitario para hacer frente a la pandemia?

El Servicio Murciano de Salud reforzó su personal en más de 3.000 personas, lo que pasa es que la sobrecarga asistencial, puntual y acumulada, hace mella en los sanitarios. Llevamos un año en el que no ha habido un momento demasiado bueno. Sería injusto para los compañeros decir que hay personal suficiente porque nunca es suficiente en una situación de este tipo. Tampoco hay personal para contratar porque las bolsas están vacías.

¿Y rastreadores?

Tenemos más de 500 ya. En el mes de diciembre estuvieron tranquilos porque había muy poca gente a la que rastrear. Ahora el ritmo ha subido mucho, pero se están rastreando todos los contactos que se producen.

¿Hemos sacado algo positivo de todo esto?

Me cuesta trabajo ver algo positivo. Hay una máxima que dice que no hay generación que se libre de una guerra o de una peste. Esperemos que nos libremos de la guerra.