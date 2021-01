El sindicato Solidaridad recorre Murcia para protestar contra el cierre de la hostelería

Casi medio centenar de vehículos marcharon este domingo por las calles de Murcia en solidaridad con los hosteleros y en contra del cierre de bares y restaurantes en las nuevas restricciones covid en un acto convocado por el sindicato afín a VOX, Solidaridad.

Los coches partieron de la plaza Circular en una marcha que transcurrió por la avenida de la Constitución, la Gran Vía y terminó en la avenida Teniente Flomesta.

La responsable sindicato Solidaridad Región de Murcia, Inmaculada Pérez, dijo a los periodistas al término de la protesta que la administración no puede impedir trabajar a los trabajadores del sector hostelero sin ofrecerles nada a cambio y tampoco pueden criminalizar a la hostelería "sin hacer nada por ellos. Si se prohíbe el derecho al trabajo, el gobierno regional debe hacerse cargo de sus nóminas, ya que no son culpables e incluso hacen desde el primer momento todo lo posible para seguir las normas sanitarias. No vamos a dejarles nunca".

Por su parte, el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, afirmó que se está expropiando un derecho constitucional como es el trabajo y al igual que en Alemania, en España se debería pagar por ello.

A juicio de Antelo, se trata de un ataque a las libertades y no se puede dejar a un sector sin una solución. Calificó de "timo y estafa" los 3.000 euros prometidos como ayuda por el gobierno regional porque desde marzo los hosteleros tienen deudas con Hacienda o con la Seguridad Social y esa ayuda es una "limosna mientras al mismo tiempo se gastan 7.200 euros por mena".