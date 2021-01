Dos semanas sin visitas a los especialistas de los hospitales

Las consultas presenciales con los médicos especialistas de los distintos hospitales de la Región han sido suspendidas. El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha decidido aplicar esta medida durante al menos dos semanas, dependiendo de cómo evolucione la situación epidemiológica y en qué estado de presión asistencial estén los centros hospitalarios de la Región de aquí a entonces.

En una reunión que mantuvo el gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Asensio López, con los delegados de los distintos sindicatos para explicarles la situación actual de la pandemia en la Comunidad y cuál es el plan del SMS, se acordó esta medida salvo para casos muy concretos y excepcionales. También lo confirmó el portavoz del Comité de Seguimiento de la covid en la Región, Jaime Pérez, quien indicó que todas las consultas externas en hospitales pasarán a ser telemáticas para que haya más seguridad y se logre reducir la movilidad entre los usuarios.

Asimismo se adaptarán las pruebas complementarias en función de la necesidad de disponibilidad de los profesionales sanitarios que han sido ´llamados a filas' para ayudar en la lucha contra la tercera ola de la pandemia del coronavirus. Durante la reunión celebrada ayer también se anunció que la Región atraviesa una situación «crítica» y, si no se logra frenar el ritmo de contagios, que se ha acelerado esta semana, se teme que se pueda producir un colapso sanitario a partir del próximo fin de semana.

En este sentido, se apostó también por ofrecer jornadas completas a todo el personal sanitario que tenga actualmente un contrato de jornada parcial, el establecimoemto de equipos de facultativos mixtos para la atención a pacientes covid, la reorganización de los profesionales de Enfermería en diferentes dispositivos o la contratación de categorías sanitarias disponibles en equipos de Atención Primaria para apoyo al seguimiento de pacientes.

El portavoz del Comité advirtió ayer que 67 de los 85 centros de salud de la Región permanecen en nivel rojo por el alto índice de contagios de covid-19, lo que representa al 90% del personal que trabaja en estas instalaciones. «Afontamos una situación muy complicada. Hemos superado el centenar de ingresos en Cuidados Intensivos y 640 personas están hospitalizadas en la Región. Aún podemos evitar que la situación se agrave más, en nuestras manos está contener la epidemia», explicó Pérez, quien recordó que el plan de contingencia de la Comunidad ya se ha puesto en marcha y que ha supuesto, entre otras medidas, la suspensión de la actividad quirúrgica no urgente o no prioritaria en los hospitales de la Región. También recordó que este plan contempla el aumento en el número de camas disponibles en 500 «en poco tiempo», aunque se espera que no se tenga que llegar a habilitar si se consigue «frenar el número de contagios».

Así, si se cumplen las restricciones, Pérez cree que supondrá una reducción en los contagios «inmediata» de forma «muy probable» porque eso es lo que se ha podido constatar a lo largo de la pandemia de forma reiterada. Al ser preguntado por cómo ha sido posible un incremento de la tasa de incidencia media acumulada en los últimos 14 días a más de 2.000 en algunos municipios, Pérez recalcó que la interacción social ha sido «máxima» y eso ha tenido un efecto multiplicador «exponencial» que está provocando esta tercera ola pandémica».

«No es una ola, es un tsunami, porque veníamos de unas tasas de incidencia bajísimas y se podía pensar que la interacción iba a subir esa incidencia, pero el ritmo al que ha crecido era muy difícil de pronosticar», admitió. Pérez recordó también que prácticamente el 80% de los contagios se han producido en brotes familiares y de ocio. La medida principal impulsada por Salud es la de reducir al máximo la interacción social no reglada, es decir, aquella de la que «podemos prescindir».

Asimismo el SMS decidió ayer aplazar el examen de oposición en la categoría de Ayudante de Servicios para evitar desplazamientos entre los 2.000 opositores que estaba previsto que se presentasen a la prueba mañana.