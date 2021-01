Murcia y Cartagena se suman al nuevo cerrojazo municipal

El Comité Técnico de Seguimiento del COVID-19 del Ayuntamiento de Murcia propuso ayer distintas medidas para minimizar la propagación del coronavirus en el municipio que serán ratificadas mañana en Junta de Gobierno. De esta manera, el Ayuntamiento aplazará, a partir de hoy, la programación de los teatros municipales, Teatro Circo, Romea, y Bernal, durante los próximos 15 días, y suspenderá, a partir de este fin de semana, las actividades juveniles de los espacios jóvenes, los Clubes de Idiomas y del programa Redes para el Tiempo Libre.

Durante la reunión se estudiaron las propuestas de las distintas áreas de gobierno para suspender actividades no esenciales, garantizar la seguridad y contener los contagios durante las próximas semanas. Las distintas medidas serán ratificadas hoy en Junta de Gobierno. Asimismo, el Ayuntamiento incrementará el dispositivo de limpieza y seguridad en espacios de gran tránsito, contenedores, papeleras, mobiliario urbano, transporte público, zonas de esparcimiento canino; y aumentará la vigilancia policial para garantizar el cumplimiento de las normas establecidas por las autoridades para hacer frente a la pandemia. También promoverá la realización de trámites online, mediante la administración electrónica y el teletrabajo.

En Cartagena, el Ayuntamiento optó por unas medidas más drásticas que Murcia acordando el cierre de todo lo relativo a dependencias municipales. Decretó ayer la suspensión de todas las actividades presenciales no esenciales, fomentará el teletrabajo en el consistorio, suspende la agenda pública presencial del Gobierno local y se ha mostrado a favor de un confinamiento domiciliario «de entre 15 días y un mes». Los parques infantiles se cierran al público «para evitar aglomeraciones sociales»; las bibliotecas municipales solo abrirán para préstamo de ejemplares; las actividades culturales presenciales pasan a telemáticas y aquellas que no se pueden realizar telemáticamente se aplazan. Las instalaciones deportivas municipales no retomarán las actividades realizadas con monitores ni las escuelas municipales y los mercadillos se limitan reforzando la presencia policial.

Ballesta, en cuarentena por el positivo de uno de sus concejales

El alcalde de Murcia, José Ballesta, anunció ayer que guardará cuarentena tras haber sido informado de que el concejal de Pedanías, Marco Antonio Fernández, dio positivo por Covid. El alcalde se sometió al correspondiente test, que resultó negativo, pero guardará aislamiento domiciliario por precaución y seguirá trabajando desde casa.

Castejón: "Por favor, quedaos en casa y salid sólo lo necesario"

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, hizo ayer un llamamiento a los ciudadanos del municipio para que guardaran cuarentena entre 15 días y un mes para lograr frenar los contagios en el territorio. «Por favor, quedaos en casa y salid sólo lo estrictamente necesario. La situación sanitaria es muy grave. Respetad las normas y tratad de mantener el ánimo alto».

Lorca clausura espacios municipales y suspende visitas guiadas

Lorca ha decidido cerrar todas las instalaciones municipales no esenciales tras el aumento de casos de contagio por coronavirus en el municipio. El Ayuntamiento ha decretado la clausura de estos espacios durante siete días prorrogables dependiendo de cómo evolucione la situación epidemiológica.



El cierre afectará a museos, bibliotecas, salas de exposiciones, instalaciones deportivas, así como los elementos de juegos infantiles y gerontogimnasia instalados en los parques y la suspensión de las clases presenciales de la Universidad Popular y de la Escuela Municipal de Música. También se ha tomado la decisión de limitar a un tercio el aforo de las salas de estudio. De forma temporal también se suspenden las visitas guiadas organizadas por la citada concejalía junto a Lorca Taller del Tiempo, así como el cierre temporal igualmente de la oficina de turismo del castillo que incluye las torres, los aljibes, la sinagoga, el recinto del castillo y el restaurante Las Caballerizas y centro de visitantes ubicado en el antiguo convento de La Merced. francisco gómez

Los municipios toman medidas tras la escalada de casos positivos

La práctica totalidad de los municipios de la Región de Murcia, gobernados por distintas fuerzas políticas, tomaron ayer la decisión de cerrar los espacios municipales dependientes de los ayuntamientos, suspender actividades deportivas, culturales o lúdicas y recomendar a sus vecinos que guarden aislamiento en sus casas para cortar la cadena epidemiológica. Muchos de ellos también han suspendido la atención directa al público en las dependencias municipales y a partir de ahora lo harán por teléfono. Caravaca, Alhama de Murcia, Mazarrón o Bullas son algunos de estos municipios.