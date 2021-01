Crecen las voces que piden el cese de las clases presenciales

La Federación de Enseñanza de CCOO ha exigido el cese de la actividad lectiva presencial durante, por lo menos, un mes porque la actual situación epidemiológica «es incompatible con cualquier tipo de presencialidad en nuestras aulas».

CCOO Enseñanza considera que los datos de evolución de la pandemia en la Región de Murcia «exigen que la administración tome ya la decisión de suspender la actividad lectiva presencial en los centros educativos».

A su juicio, resulta «incomprensible» que una situación sanitaria que ha llevado a prohibir las reuniones sociales «sea compatible con la actividad presencial en nuestras aulas». La administración regional, en su opinión, «debe tomar inmediatamente la decisión de la suspensión temporal de la presencialidad en los centros educativos».

CCOO recuerda que siempre ha apostado por la «presencialidad segura en las aulas frente al modelo semipresencial planteado por la Consejería de Educación que no sólo no garantiza la seguridad, sino que también ha socavado la inclusividad y la equidad de nuestro sistema educativo».

UGT, por su parte, también ha pedido a la Consejería el cierre temporal de centros educativos de toda la Región con riesgo extremo. Entre otras medidas, el sindicato propone nuevas ayudas económicas más accesibles y menos restrictivas a familias para la conciliación durante este periodo. Igualmente, UGT insta a Educación a valorar la conveniencia de optar por las clases telemáticas, de manera opcional, en ciclos formativos de alumnado donde gran parte son mayores de edad.

También propone a la Consejería que tenga en cuenta al personal vulnerable o de riesgo, y que permita la impartición de clases online y que reconsidera bajar aún más las ratios a fin de aminorar la exposición en cada grupo cuando baje la alta incidencia y hasta final de curso.

Varias federaciones de asociaciones de padres se mostraron ayer a favor de suspender las clases presenciales al menos dos semanas.

Educación solo cuenta los positivos que obligan a aislar

Los datos de la Consejería de Educación sobre la incidencia de la pandemia en los centros educativos son los de aquellos alumnos o docentes que son positivos y obligan a poner en aislamiento a otros estudiantes y maestros. No se notifican los casos que no conllevan ninguna acción en los centros al no obligar a poner en cuarentena a ninguna persona, señala la Consejería.