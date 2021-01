Bileven: ropa para hacer deporte con sello murciano

Bileven no es solo una marca de ropa deportiva dirigida al cross training, la halterofilia, el trail running o el fitness, es un proyecto emocionante que pretende servir de inspiración y transmitir valores en los que sentirse reflejado. Cree en el avance, el sacrificio, la superación, y sobre todo en las personas. Bileven nace para hacer realidad lo impensable, para cubrir esa pérdida de espíritu en un mundo demasiado explotado y apresurado, sin carácter.





Este proyecto comenzó como un juego entre un grupo de amigos que ni se imaginaban los retos con los que iban a encontrarse. En busca de un nombre para la marca que representara los valores del esfuerzo y la superación, los meses se sucedieron con muchos quebraderos de cabeza para el grupo de amigos sin conseguir nada que les convenciera, hasta que de vuelta en coche en un viaje a Madrid surgió. La responsable fue una simple canción. Bileven es una palabra nunca antes utilizada y que no tiene un significado exacto. Es en realidad un conjunto de muchos ellos. Bileven es mucho más que una marca de ropa deportiva, es un estilo de vida, un sentimiento, un concepto abstracto que cada uno entiende a su manera.



Firme en los valores del Crossfit

Los fundadores de la marca de ropa deportiva reconocen que su objetivo no es el de conseguir ventas masivas, sino crear comunidad. Una comunidad apasionada con el deporte y la vida. Bileven va dirigida a aquellos que quieren dar un paso al frente y escribir su propia historia de perseverancia, tenacidad y dedicación, unos valores que la marca de ropa para hacer deporte trata de reflejar en cada uno de sus productos. Estas cualidades están asociadas a Bileven del mismo modo que conforman la esencia del Crossfit, una de las prácticas deportivas más extendidas en todo el planeta en los últimos años.

No hace falta ser deportista de alto nivel para divertirse y disfrutar de cualquier actividad deportiva. " Qué importa la velocidad a la que corras, siempre vas a ir más rápido que el que está en su sofá", reza la famosa frase de autor desconocido en tantos y tantos centros dedicados al Crossfit. Solo hay que encontrar tu, allí donde te sientas feliz y libre.Aunque el proyecto arrancó a finales de 2019, no vio luz hasta octubre de 2020. Debido a imprevistos, puntos sin concretar y a una obsesión por el detalle, todo se aplazó. La paralización del planeta por la pandemia de la covid-19 también influyó en asuntos de fábrica, plazos y materiales. Pero el tiempo ha contribuido a que todo se construya a fuego lento, sin prisas y tomando las decisiones correctas. Porque como explican desde Bileven, el objetivo no es vender. En plena recesión económica puede llegar a sorprender, pero es así., sin intención de lucrarse más allá de divertirse y compartir el amor por el deporte

Responsables con el medio ambiente

Aunque en un principio solo se lanzó una colección de apenas siete productos tanto para hombre como para mujer, Bileven afronta este 2021 con nuevas y renovadas prendas de ropa para hacer deporte. Camisetas, pantalones, sujetadores deportivos, mallas, botellas de Eastman Tritan libre de BPA o mochilas militares. Lo más destacable de alguno de estos productos es el uso de poliéster reciclado de botellas de plástico mezclado con elastano en la composición de sus chaquetas, con el firme compromiso por defender el medio ambiente.



Una mano amiga para sobrellevar el confinamiento

Desde Bileven ya trabajan en una línea basada en la vestimenta militar, además de una futura colección de zapatillas especializadas. Muy pronto sacarán un producto estrella del que aseguran que han estado volcados con su diseño durante estos meses. Se trata de un rack o jaula de entrenamiento de montaje sencillo, tanto que bastará para ello: una caja de tornillos, un manual y una sola persona.

Esta jaula de entrenamiento se presenta perfecta para entrenar en casa en época de confinamiento, y es que durante estos meses en los que la situación sanitaria hace necesario el confinamiento de la población en sus respectivos hogares, Bileven se presenta para facilitarnos a todos la realización de deporte, tan necesario como reconfortante. Además, estas racks son customizadas, es decir, con medidas ajustables a cada necesidad. Otra de las novedades para este año es la colaboración que llevarán a cabo desde Bileven con otras marcas murcianas para sacar nuevas prendas únicas.



Desde Bileven se muestran orgullosos de tener entre sus embajadores de marca a personalidades del mundo del deporte como Aniol Ekai, Helena Avendaño, Dami Martínez, Álex Puchades y muchas otras que representan a la perfección sus valores.

No se trata solo de ropa diseñada para deportistas, racks a medida o zapatillas, es más que eso. Es una identidad con la que sentirse motivado, con ganas de levantarse cada día y superarse. Porque no hay más rival que uno mismo. ¿Por qué?