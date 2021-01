Beniel y Calasparra se suman a los 36 municipios cerrados perimetralmente en la Comunidad

Dos municipios de la Región se suman a la lista de localidades con riesgo extremo de transmisión. Se trata de Beniel y Calasparra. Estos municipios cuentan desde hoy con confinamiento perimetral de forma oficial, y es que ambos se encontraban ya en esta situación por estar rodeados de localidades en las que ya se había impuesto la restricción de movilidad.

Además, debido a que tanto Beniel como Calasparra superan los 250 casos por cada 100.000 habitantes la hostelería en ambas poblaciones tendrá que cesar su actividad, salvo para servir comida para llevar. Así, queda prohibido el servicio en terrazas, interiores y barras.

El nuevo decreto en el que se detalla la prohibición de contacto social en la Región incluye también estas restricciones para Beniel y Calasparra. Así, los 38 municipios que presentan riesgo extremo actualmente en la Región son Abanilla, Abarán, Águilas, Albudeite, Alcantarilla, Los Alcázares, Alguazas, Archena, Beniel, Blanca, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín, Ceutí, Cieza, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, Lorca, Lorquí, Molina de Segura, Moratalla, Mula, Murcia, Pliego, Ricote, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera, Torre Pacheco, Las Torres de Cotillas, La Unión, Ulea, Villanueva del Río Segura y Yecla.

Entre las medidas más 'duras', el decreto detalla que solo los grupos de personas convivientes podrán permanecer juntos tanto en espacios privados como públicos.

Se permiten únicamente las reuniones sociales, familiares y lúdicas, de carácter informal no reglado, conformadas por personas que pertenezcan al mismo núcleo o grupo de convivencia, con independencia de que se desarrollen en el ámbito público o privado y tanto en locales cerrados o vehículos privados particulares, como al aire libre. La limitación prevista en este artículo no resultará de aplicación a las actividades laborales e institucionales ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas en la normativa aplicable.

Este decreto estará vigente hasta el 28 de enero de 2021 a las 00.00 horas. Aunque podría ser prorrogado o modificado en función de la evolución de la situación epidemiológica.



La orden no apareció en el BORM hasta la tarde

Las nuevas medidas restrictivas anunciadas el pasado miércoles por el presidente López Miras para contener la propagación del coronavirus y que entraron en vigor ayer se hicieron esperar, ya que se publicaron en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) a primera hora de la tarde, lo que generó confusión en redes sociales, especialmente por la mañana, sobre lo que la sociedad murciana podía o no hacer, ya que, al no aparecer publicadas en el BORM, oficialmente las restricciones no se podían aplicar.