Acción contra el Hambre apoya la búsqueda de empleo con 'Vives Emplea'

Desde la implantación de Vives Emplea en la Región de Murcia, cerca de 1.000 personas han participado en sus proyectos, de las cuales el 42% ha conseguido acceder a un empleo

La ONG Acción contra el Hambre no solo lucha contra las causas y los efectos del hambre, salvando la vida de aquellas personas que sufren desnutrición por todo el mundo, garantizándoles además el acceso al agua segura, alimentos y cuidados básicos de la salud, sino que entre sus labores también se encuentra la de facilitar el acceso al empleo de aquellas que se encuentran en una situación vulnerable y delicada.

Uno de los proyectos que tratan de ayudar en la búsqueda de empleo es el programa Vives Emplea, que ayuda a sus participantes a mejorar las competencias profesionales y capacidades personales más demandadas por las empresas.





Son más de 7 años los que esta ONG lleva desarrollando programas de acción social, los cuales han demostrado su necesidad en el último año debido a la situación creada por la pandemia de la covid-19. La crisis sanitaria ha desembocado en una económica y social, que irremediablemente ha contribuido a crear un efecto contagio entre las personasen situación de desempleo que se traduce en desánimo, desconfianza e inseguridad, lo que influye directamente en la búsqueda de empleo de manera activa.



Este contexto actual en el que la incertidumbre y la inestabilidad están tan presentes, lo que ha generado pérdida de poder adquisitivo en hogares cada vez más pobres, refuerza aún más las iniciativas llevadas a cabo desde Acción contra el Hambre, que en último término contribuye a la mejora socioeconómica de los territorios en los que tiene presencia a través de la generación de nuevas oportunidades profesionales para aquellas personas en riesgo de exclusión en búsqueda de un puesto de trabajo, gracias a la realización de programas como 'Vive Emplea', que trata de mejorar sus competencias digitales, técnicas y personales para la búsqueda de empleo.



¿Qué es Vives Emplea?

Vives Emplea es un programa de ayuda para la búsqueda de empleo que consiste en la creación de equipos de 25 personas en situación de desempleo que trabajan de forma coordinada y conjunta para conseguir un puesto de trabajo. Cada uno de estos equipos cuenta a su vez con un profesional coordinador que les guía y le apoya. Vives Emplea multiplica las posibilidades de acceso al mercado laboral de las personas participantes a través de su empoderamiento, y se lleva a cabo mediante sesiones grupales, atención individualizada, acompañamiento continuo y contacto con diferentes empresas.

¿Cómo se ha adaptado el programa a la covid-19?

Las personas participantes en estos programas, cuya duración es de 4 meses, mejoran sus habilidades sociales y sus competencias para el empleo, además del desarrollo de competencias digitales., lo que es posible gracias al apoyo del Fondo Social Europeo, y de otras instituciones como el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la Consejería de Familia, Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, la Obra Social la Caixa y el Ayuntamiento de Murcia. "El FSE es el fondo europeo para las personas, y el ser una ONG beneficiaria directa nos ha permitido responder de manera ágil e inmediata a las necesidades de aquellos que peor lo estaban pasando", explica Luis González, director de Ingeniería Técnica y Acción Social de Acción contra el Hambre en una entrevista a Forbes.En 2021 se espera que puedan participar 250 personas en situación de desempleo en el programa de Vives Emplea en la Región de Murcia., manteniendo como objetivo el desarrollo profesional mediante la creación de empleo por cuenta ajena y analizando las características presentes en el mercado laboral.Este programa lleva actuando en la Región de Murcia desde 2016, y han sido alrededor de 1.000 personas las que a través de 19 proyectos han participado consiguiendo un porcentaje del 42% el acceso a un empleo. La precariedad afecta en mayor medida a las mujeres, por eso son mayoría en estos programas (en torno al 80%).El programa suma ya varios reconocimientos, entre ellos, el de la Unión Europea en los premios RegioStars como

El desarrollo de los distintos proyectos del programa, que también dirige su atención al fomento del emprendimiento, se ha visto modificado por la situación originada por la pandemia del coronavirus, pasando de una actividad totalmente presencial al medio online, esperando poder volver a la presencialidad cuando la situación sanitaria lo permita.

Para ello se ha realizado una formación desde Acción contra el Hambre que impulsa las competencias digitales de las personas participantes y. "El programa Vives Emplea no solo desarrolla las competencias digitales de sus participantes mediante una formación específica, sino que el mero hecho de participar, al tratarse de un medio online, supone una práctica continua", afirma Laura Caravaca, gestora de Programas de Acción Social en Acción contra el Hambre en la Región de Murcia.Algunos de los beneficios que supone este cambio al medio online son la conexión entre participantes y profesionales de regiones distintas, lo que enriquece la participación en talleres con especialistas de distintas ubicaciones, y el empoderamiento de las personas participantes, que han pasado del "yo no me manejo digitalmente" al "¿Cuándo es el próximo taller?".



