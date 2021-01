La Región, a la espera del BORM para conocer y aplicar las medidas restrictivas

Las nuevas restricciones anunciadas ayer por la tarde por el presidente regional, Fernando López Miras, que tendrían que estar ya en vigor, todavía no se pueden aplicar en la Comunidad porque la orden no ha sido publicada por el momento en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). Más de doce horas después, el BORM sigue sin publicar las medidas restrictivas.



#BuenosDías



En relación a la prohibición de #reunión con personas no #convivientes aún no se ha publicado nada en el Boletín oficial de la Región de Murcia #BORM

En cuanto sea #oficial haremos una publicación informando con todo detalle.



#FelizJueves pic.twitter.com/mpNsQZrAvl — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) January 14, 2021

Entonces mientras no esté publicado en el BORM sí que podemos ver a nuestras familias estando en el mismo municipio? — CousinGJusticiero (@angrycitizen123) January 14, 2021

Si, pero le recomendamos limitar la interacción social y salidas lo indispensable. Gracias — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) January 14, 2021

Numerosos usuarios han mostrado en redes sociales susdespués de que el Gobierno regional anunciase ayer la prohibición de todo contacto social sin mascarilla, donde se contempla también cortar de raíz toda interacción social en espacios interiores y exteriores entre familiares, amigos y conocidos que no sean convivientesSegún anunció el jefe del Ejecutivo murciano, solo se permiten las reuniones a quienes pertenezcan al mismo núcleo de convivencia, tanto en interiores como exteriores y también en vehículos. Pero las policías locales de los distintos municipios están, por el momento,, por ejemplo, montarse en un coche con una persona no conviviente porque oficialmente las medidas no están contempladas en el BORM.

Entonces hasta que el Borm no diga lo contrario, es legal montarme en el coche de un compañero de clase?