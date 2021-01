Javier Sánchez Serna: "Si López Miras es incapaz de gestionar esta crisis debe marcharse"

El coordinador autonómico de Podemos en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, ha asegurado que las nuevas medidas anunciadas por López Miras ayer por la tarde suponen "volver a echar balones fuera y no asumir su responsabilidad en la gestión de la crisis de la covid-19".

Para el diputado de Unidas Podemos, la última medida que se ha conocido, relativa a la prohibición del contacto social entre no convivientes, es "como no hacer nada", ya que "no va a haber un policía en cada casa para comprobar que se está cumpliendo".

Además, ha resaltado la incoherencia de anunciar restricciones sociales "mientras que siguen abiertos los centros comerciales y las casas de apuestas" y ha considerado "un grave error" que continúe una convocatoria de exámenes presenciales de en la universidad que "implica miles de desplazamientos entre municipios y en la que es imposible asegurar que no se produce ningún contagio".

Sánchez Serna ha recriminado a López Miras que mientras que "se desplaza toda la responsabilidad de nuevo a los ciudadanos y ciudadanas", no se tome "ninguna medida para pasar al teletrabajo". El diputado ha considerado que la ausencia de medidas en este sentido se debe a que "no se toma ninguna decisión que pueda molestar ni un poquito a los poderosos amigos del presidente regional".

Por último, el coordinador autonómico de Podemos ha calificado como "colmo de la desfachatez" que López Miras haya acusado al Gobierno de España de falta de coordinación, cuando "fue el presidente regional quien decidió no seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para estas fiestas".

Sánchez Serna ha recordado a López Miras que el Gobierno autonómico "no ha sido capaz de poner ni la mitad de vacunas que se han recibido en la Región de Murcia".

"López Miras debe tomar las medidas que son necesarias para garantizar la salud pública, pasar a fase cero y el cese de toda actividad no esencial. Y si no sabe, o si no le dejan, que se marche", ha sentenciado el coordinador de Podemos.