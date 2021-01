Los residentes reforzarán los centros sanitarios más saturados

El personal residente de los centros sanitarios de la Región de Murcia sale al auxilio de los hospitales y centros de salud que más están sufriendo la presión asistencial estos días. El Servicio Murciano de Salud ha mandado nuevas instrucciones a los sanitarios residentes de la Comunidad para reforzar al personal de los centros de salud y unidades clínicas de los hospitales para realizar seguimiento de casos covid-19, aumentar la accesibilidad asistencial a la población e incrementar las agendas de la cartera de servicios.

Estas tareas las cumplirán en primer lugar los residentes de las especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria y de Enfermería Familiar y Comunitaria, que se deberán reincorporar al centro de salud docente que tenían asignado a partir de mañana para realizar refuerzo de la asistencia sanitaria debido a que muchos de estos centros están desbordados ya por la incidencia de la pandemia. Según los últimos datos del SMS, un total de 46 centros de salud de la Región de Murcia se encuentran desde este ayer en nivel rojo, que indica una muy elevada tasa de contagios de coronavirus en sus respectivos territorios. La cifra se ha ido incrementando en los últimos días debido a la incidencia del virus en distintos municipios.

En las nuevas instrucciones, el Servicio Murciano de Salud también señala que no autorizará nuevas rotaciones externas del personal residente sea de la especialidad que sea y, de las que ya estén autorizadas pero que aún no se han iniciado, también serán revocadas. De esta forma, el sistema sanitario regional necesita la ayuda de los cientos de residentes que están realizando su formación en algún centro sanitario para reforzar las plantillas de aquellas unidades que más presión hospitalaria están sufriendo por la pandemia. El SMS también necesita la ayuda del personal residente de especialidades que no sean de Atención Familiar y Comunitaria y que se encuentren prestando servicio en unidades que hayan visto reducida su presión asistencial con motivo de la cancelación de determinadas actividades debido a la pandemia, como la operaciones quirúrgicas no urgentes que se han suspendido en todos los centros hospitalarios de la Región.

Este personal deberá estar disponible para realizar tareas relacionadas con la pandemia en unidades médicas donde haya aumentado la presión sanitaria, y preferentemente lo harán en su centro de origen. Respecto a los residentes de las especialidades que se concentran en los servicios de Atención Primaria, el SMS señala que siempre que los médicos de familia y los enfermeros de Atención Primaria no puedan reforzar otras unidades y centros diferentes a los suyos, esa tarea recaerá en los sanitarios que se están formando en Atención Familiar y Comunitaria. Acudirán también a partir de mañana a otros servicios sanitarios «en el caso de que resulte necesario por motivo de la pandemia».

Serán las jefaturas de estudios de cada área de salud de la Región de Murcia quien gestione y autorice los cambios del personal residente para reforzar aquellos centros que más saturación están sufriendo por la pandemia.