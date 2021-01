Casi 200 multas por cambiar de municipio para ir a ver la nieve

La Policía Nacional y la Guardia Civil han realizado 1.650 identificaciones y levantado 225 actas durante el primer fin de semana del cierre perimetral de la Región de Murcia y 22 de sus municipios (36 desde este lunes), decretado por el Gobierno regional, según ha informado el delegado del Gobierno, José Vélez. De estas sanciones, casi dos centenares fueron a personas que salieron de su municipio, aunque estaba prohibido, para ir a ver la nieve.

La blanca estampa no es algo que se vea todos los días en la Región de Murcia y, al caer en fin de semana, muchos pensaron que sería buena idea coger el coche y tirar para el Noroeste. Algo que, con la norma en la mano, no está permitido hacer.

Los paisajes idílicos que dejaba la nieve el pasado fin de semana le van a costar caro a más de alguna familia, que se saltaba el cierre perimetral. Una sanción que oscila entre los 100 y 3.000 euros, dependiendo de la gravedad o la existencia de reincidencia por parte del autor.

Uno de los municipios más afectados por el temporal Filomena era Moratalla, que tenía establecido el cierre perimetral debido al aumento de casos de coronavirus, por lo que no se podía acceder a esté término municipal.

Por otra parte, la nieve también ha traído algunas conductas incívicas de los visitantes que pasaban por la comarca: agricultores de secano de la zona de Barranda y Campo de San Juan, se encontraban los sembrados totalmente levantados por los neumáticos y el trasiego de gente pisando toda la parcela. Muchos ciudadanos que no están familiarizados con lo que hay en el campo son desconocedores del peligro que puede suponer para la cosecha.



Sanciones por ir sin mascarilla

La Policía Local de Murcia impuso el pasado fin de semana, entre el viernes y el domingo, un total de 687 denuncias por incumplir la normas dictadas por las autoridades sanitarias para minimizar la expansión del coronavirus.

La mayoría de ellas han sido por no usar mascarilla (296 sanciones), por no cumplir la limitación de movilidad nocturna (169) y por no respetar la restricción territorial (66).

La Policía Local de Cartagena, por otro lado, tramitaba 92 denuncias durante este fin de semana por incumplimiento de las medida. Catorce sanciones fueron por no llevar mascarilla y siete por fumar sin mantener la distancia de seguridad. También hubo dos multas por instalar terrazas sin tener licencia y una más por una fiesta privada en una vivienda.