Piden suspender las clases por la ola de frío al no poder cerrar las ventanas por la covid

El sindicato de docentes Sterm y Anticapitalistas han coincidido este domingo en pedir la suspensión de las clases en la comunidad murciana mientras se mantenga la actual combinación de bajas temperaturas, especialmente en el Noroeste y el Altiplano, y alta incidencia del coronavirus.

Según el Sterm, no hay que elegir entre seguridad sanitaria y trabajar con temperaturas tan bajas que no solo vulneran la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sino que además exponen a alumnos y profesores a contraer enfermedades con grandes consecuencias, como neumonías o pulmonías, ya que el Gobierno murciano no ha provisto de filtros y solo plantea abrir las ventanas, "una irresponsabilidad manifiesta" para Anticapitalistas.

El protocolo redactado conjuntamente por las Consejerías de Educación y Salud estipula que "siempre que las condiciones meteorológicas y del edifico lo permitan, se mantendrán las ventanas abiertas el mayor tiempo posible", según Anticapitalistas, lo que Sterm ve "imposible" con las previsiones para los próximos días.

El profesorado se ve sometido además a un estrés térmico que dificulta enormemente la docencia en condiciones mínimas y pone en riesgo la salud de la comunidad educativa, añade el sindicato, que insta denunciar con urgencia ante la Inspección de Trabajo ministerial temperaturas por debajo de 10 grados centígrados en las aulas, como se han llegado a registrar el pasado cuatrimestre.

"Ante esta situación, los centros docentes están aconsejando a las madres y padres que lleven mantas a los más pequeños y pequeñas, lo que supone una delegación de funciones a las familias por parte del Gobierno regional, que no ha hecho nada para que se puedan reanudar las clases en condiciones adecuadas", concluye Anticapitalistas.

Esta organización se opone también a exámenes presenciales en la Universidad de Murcia este enero, que "ponen en riesgo sin necesidad" a todo el alumnado y el cuerpo docente.