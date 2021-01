La especialización en inglés como camino al éxito profesional

La formación de postgrado es el camino a seguir para continuar especializándose durante la vida profesional. Para ello, la UCAM dispone de un amplio catálogo de másteres oficiales y propios, en castellano y en inglés, en áreas como administración, gestión, marketing, finanzas, salud, deporte, comunicación, turismo o educación.

Uno de los postgrados que imparte la Universidad Católica en el ámbito deportivo y de la salud es el Master's Degree in High Performance Sport: Strength and Conditioning. Con este título, el alumno recibirá además el libro de certificación de NSCA y un curso de primeros auxilios (está incluida la tasa del examen para la obtención de una de las certificaciones de NSCA, como CPT o CSCS). A este título, que se ofrece íntegramente en lengua inglesa, se suma también el Master's Degree in Innovation and Tourism Marketing, y el Master's Degree in International Relations. Este último está impartido por un equipo académico compuesto por profesionales de más de diez nacionalidades.

En próximas fechas también darán inicio varios títulos propios, en este caso impartidos en español, como el de Experto Universitario en Economía e Ingeniería Circular, organizado por la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social; y el de Educación Afectivo-Sexual. Asimismo, está previsto que comience el Máster en preparación Física en Fútbol y el Curso Superior Universitario ´Normas de Certificación de Calidad y Seguridad Alimentaria'.

LA UCAM cuenta con la más amplia oferta docente en inglés

La UCAM es una de las universidades de España que posee una mayor oferta formativa en inglés y la que más títulos imparte en la Región de Murcia en este idioma. La institución goza de una proyección internacional que viene avalada por diferentes rankings, como el último de Times Higher Education o el emitido por Fundación Conocimiento y Desarrollo. QS Stars Rating se ha sumado a estos reconocimientos destacando con la mayor calificación en el área de Internacionalización. La Católica sobresale en los indicadores de diversidad, soporte a los estudiantes internacionales, colaboraciones e intercambios.