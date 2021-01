Restricciones Murcia: Estas son las nuevas medidas que han entrado en vigor hoy en la Región

Este sábado entran en vigor las nuevas medidas anunciadas por la Consejería de Salud para combatir el coronavirus. Así, a partir de hoy, tras la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), quedan confinados 22 municipios y el toque de queda se adelanta a las 22.00 horas en toda la Comunidad.

Las medidas fueron anunciadas por el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, junto al titular de Salud, Manuel Villegas, tras la reunión del Comité de Seguimiento del Covid-19 que tuvo lugar el pasado jueves.

Ante los datos de la última semana epidemiológica, el Comité de Seguimiento del Covid acordó el pase de 22 municipios al nivel de alerta extremo. En concreto, estos municipios son Abanilla, Fortuna, Ricote, Jumilla, Moratalla, La Unión, Lorquí, Mula, Villanueva del Río Segura, Albudeite, Santomera, Yecla, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar, Las Torres de Cotillas, Murcia, Molina de Segura, Alguazas, Cartagena, Cieza, Lorca y Ceutí.

Esto implica, entre otras medidas, la restricción perimetral de movilidad en todos ellos, de forma que no se podrá salir o entrar salvo por causas justificadas contempladas en el Real Decreto de alarma a partir de este sábado. Esta medida también implica el cierre de los centros de día y la reducción del aforo en comercios al 50 por ciento.

Asimismo, comporta el cierre interior de la hostelería y la restauración, exceptuando los servicios de comidas para llevar y la actividad de las terrazas (que se mantiene al 100%). Esta restricción afectará también a las secciones de restauración y hostelería de casinos y casas de apuestas.

Asimismo, el Comité declaró en nivel de alerta muy alto a Caravaca de la Cruz, San Javier, Blanca, Águilas, Torre Pacheco, Bullas, Campos del Río y Fuente Álamo. En nivel de alerta medio-ato quedarían Totana, Alcantarilla, Abarán, Cehegín, Puerto Lumbreras, Beniel, Alhama de Murcia, Archena, Mazarrón y Librilla. Por último, con nivel de alerta bajo están Pliego, Calasparra, Ulea, Ojós y Aledo.

Además, el Comité acordó adelantar el toque de queda a las 22.00 horas para toda la Región. "No se podrá salir a partir de esa hora y cesará toda actividad, salvo la considerada esencial o las excepciones contempladas en la normativa vigente", añadió López Miras.

El presidente murciano declaró que "no son medidas contra nadie, sino en defensa de todos, para proteger a todos", y ha afirmado que "no son distintas a las que se ponen en marcha en cualquier región o nación". La única diferencia, lamenta, es que "en otros países existe una coordinación absoluta, sin el más mínimo resquicio, para no dejar ninguna puerta abierta al virus".