Teodoro García pide en Yecla que Sánchez explique la subida del precio de la luz durante el temporal

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha dicho este viernes en Yecla que el Gobierno central debería dar una explicación de la subida del precio de la luz, del gas, y del gasóleo ahora que el país está sufriendo la que calificó como "la peor ola de frío" con la llegada de la borrasca 'Filomena'.

Durante su visita a una empresa de ropa deportiva de esta localidad, el dirigente popular recordó que el gobierno que "se rasgaba las vestiduras" con la subida del precio de la luz, "pues hoy debe dar una explicación cuando los ciudadanos están congelados por la subida del precio de la luz".

Por otro lado, García Egea también criticó que el año haya comenzado con la subida de la cuota de los trabajadores autónomos justo en un momento en el que estos trabajadores mas necesitan de una ayuda de la administración para crear empleo, por lo que no solamente pidió que no se suba esa cuota, sino que también reclamó que se les baje y que incluso a aquellos que no tengan actividad económica debido a las actuales circunstancias no paguen impuestos.

"No se puede condenar a los autónomos e indultar a los golpistas", ironizó en clara alusión sobre las peticiones de indultos de los 12 líderes independentistas condenados por el procés.

Por otra parte, elogió el plan de vacunación que está llevando a cabo la Región de Murcia, que este viernes tiene previsto concluir con las residencias de ancianos y discapacitados, y que además ha iniciado ya la vacunación de los sanitarios que se encuentran en la primera línea contra el Covid-19, lo que, según dijo, "es todo un ejemplo para toda España".

Por último, ha dicho al alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, que el PP defenderá las "justas reivindicaciones" de este municipio para concluir la autovía A-33 entre Yecla y Caudete (Albacete), una infraestructura que si hoy estuviera construida dijo que hubiera aliviado la situación del transporte por carretera afectado por la borrasca de nieve. Además defendió la construcción de una comisaría de policía nacional en esta localidad.