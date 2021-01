El toque de queda se adelanta a las diez de la noche en la Región.

La Región adelantará el toque de queda a las diez de la noche a partir del sábado a las 00.00 horas con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) tras el auge de la tercera ola de la pandemia del coronavirus.

Así lo ha confirmado hoy el presidente regional Fernando López Miras, quien ha resaltado que la situación es «preocupante» tanto en la Comunidad como en el conjunto del país: "Estamos en uno de los momentos más delicados de la pandemia. En los últimos días el número de los contagiados se ha duplicado".

En este sentido, ha asegurado que si cada día sigue multiplicándose el número de afectados por la covid, "el riesgo será inasumible", por lo que ha apelado "al compromiso de todos los murcianos" para cumplir las medidas que se han fijado. Según Miras, son medidas que no han sido fáciles de adoptar, "pero las tomamos sabiendo que no hay nada más importante que salvar vidas. No son medidas contra nadie, sino para proteger a todos".

"No puede haber un policía en cada casa, en cada local o cada establecimiento. Es a la máxima responsabilidad individual a la que apelo. Todo el mundo se enfrenta hoy a una tercera ola, están apareciendo nuevas mutaciones del virus", ha indicado.

El presidente del Ejecutivo murciano ha vuelto a lamentar que, mientras en otros países hay una "coordinación absoluta", -ya que "Alemania y Reino Unido han aprobado esta semana confinamientos y restricciones durísimas"-, en España no es así, "hay 17 respuestas distintas a cada situación que se plantea".

Miras ha resaltado que "es normal que haya una situación de hartazgo, pero no podemos relajar las medidas esenciales que desde el principio han sido el más eficaz freno frente a la pandemia". De esta forma, ha mandado un mensaje optimista en el que ha asegurado que "2021 es un año para la esperanza", pero también un año "para extremar el cuidado y la prudencia".



La campaña de vacunación se inicia mañana en el personal sanitario de los hospitales

Acompañado por el consejero de Salud, Manuel Villegas, tanto el presidente regional como el consejero han anunciado que mañana concluirá la campaña de vacunación en las residencias y centros de discapacidad: "Seremos una de las primeras comunidades de toda España en hacerlo porque tenemos un sistema de vacunación preparado".

Así, han señalado que mañana también está previsto que comience la vacunación en el personal sanitario de los hospitales del Servicio Murciano de Salud (SMS), mientras que a los trabajadores de Atención Primaria y centros de salud se les administrará la primera dosis de la vacuna contra la covid a partir del próximo lunes. Villegas ha anunciado que ya hay inscritas unas 11.200 personas de la rama sanitaria de la Región para recibir la vacuna.

Asimismo el consejero ha estimado que a la Región llegarán en las próximas semanas unas 20.700 dosis de la vacuna de Moderna después de que la Comisión Europea haya dado luz verde a su autorización.