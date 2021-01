8.000 sanitarios del SMS ya han solicitado ponerse la vacuna

Unos 8.000 sanitarios pertenecientes al Servicio Murciano de Salud (SMS) ya se han inscrito para recibir la vacuna contra el coronavirus. Esta cifra del personal de los centros sanitarios públicos de la Región representa el 25% de todos los trabajadores, según explicó ayer el portavoz del Comité de Seguimiento de la covid en la Región, Jaime Pérez, quien volvió a recordar que está previsto que el próximo lunes comience la vacunación en este grupo.

Además, los sanitarios de los centros privados ya pueden inscribirse en una página web que se habilitó ayer para solicitar la administración de la vacuna, según Pérez, que aseguró que unos 350 profesionales de la Región han sido formados para poner las dosis de la vacuna y van turnándose en función del número de residencias a las que se acude cada día. «No van siempre los mismos equipos», concretó Pérez, que explicó que se está vacunando todos los días tanto por la mañana como por la tarde en algunos sitios.

Respecto al tiempo que durará la campaña de vacunación en el personal sanitario, Pérez resaltó que «pensamos que, con una vacunación progresiva, no va a ser necesaria una priorización en la que haya mucho retraso en la administración a los sanitarios que no sean de primera línea», aseguró el portavoz, quien estimó que se podrá llegar a la mayoría de estos profesionales en el plazo de «unas semanas». «Durante el mes de enero pensamos que se podrían vacunar la gran mayoría», puntualizó el portavoz del Comité. Aunque no precisó de forma concreta el plazo en el que serán vacunados los sanitarios, sí que sostuvo que dependerá del número de personas inscritas. «Ahora mismo estaría inscrito un 25% del personal del SMS y, como hemos comentado, no sería necesario aplicar los criterios de priorización de forma muy estricta porque habría capacidad y vacunas suficientes como para poder abordar esos grupos en un plazo de tiempo corto».