Soltec, la única firma del país que debuta en bolsa en 2 años

El debut de Soltec en el parqué el pasado 29 de octubre ha sido una de las noticias empresariales más positivas en este aciago 2020. El revuelo mediático y sectorial fue considerable y no fue para menos: se trataba de la única salida a bolsa en España en más de dos años. La tercera compañía a nivel global en la ejecución de proyectos de seguimiento solar a gran escala se muestra intratable y encadena ya dos impulsos alcistas; las acciones del grupo Soltec Power Holdings se han revalorizado, a fecha de redacción, más de un 80 por ciento con respecto al mínimo marcado en su primer día de cotización.

Entre las razones para dar este paso, Raúl Morales (Murcia, 1970), CEO de Soltec, explica que buscan reforzar «nuestra transparencia y gobierno corporativo, así como fortalecer e institucionalizar nuestra relación con nuestros grupos de interés internos y externos». Otro de los objetivos de Soltec fue «proporcionar liquidez a nuestra base de accionistas, sin olvidar que lo más relevante es fortalecer el balance para cumplir nuestro plan de negocio y captar el crecimiento que se espera en el sector».

Esta compañía fundada en Murcia en el año 2004 ha sido una de las que mejor ha sabido entender el auge y la revolución de las energías renovables, una tendencia vencedora en el mercado. Aunque muchos vaticinaban la llegada de esta época donde se impone la descarbonización, el camino de la transición energética y la imparable electrificación del tejido productivo mundial, pocos apostaron por el ritmo de crecimiento de esta tendencia con la valentía y la confianza de Soltec. Ni siquiera la pandemia ha podido discutir el futuro cierto que se avecina, con cada vez más gobiernos que incluyen la nueva economía verde como un eje estratégico para su progreso. Hoy puede parecer algo obvio, pero cuando Soltec emprendió su aventura Youtube no existía y se discutía seriamente si el cambio climático tampoco. Para Morales, «la tecnología solar fotovoltaica ha pasado etapas de crecimiento y otras menos favorables, pero, sin duda, el momento actual en el que nos encontramos es uno de los mejores».

En concreto, el mercado de los seguidores solares tiene unas perspectivas muy buenas «y queremos seguir absorbiendo este crecimiento mediante la innovación. Según IHS y Wood Mackenzie, el mercado va a pasar de representar un 20 por ciento que tiene actualmente a un 45 por ciento en el año 2025», explica Raúl Morales. Otra meta estratégica es fortalecer su posición como actor clave en la transición energética, «poniendo al servicio de esta nuestro modelo de negocio integrado y sostenible».

Cuando se le pregunta al CEO de Soltec por las claves que explican el éxito cosechado siempre acude a los valores asociados al trabajo, el sacrificio, la constancia o el talento de un equipo de profesionales experimentados en el sector del seguimiento fotovoltaico con un marcado enfoque innovador, de hecho, ya cuentan con 35 patentes internacionales. Esta fuerza laboral se acerca a las 2.000 personas e incluye más de 100 ingenieros. Cada uno de ellos aporta su cuota para alcanzar el objetivo de ofrecer a sus clientes de medio mundo la mejor tecnología al precio más competitivo para maximizar así el rendimiento de las plantas solares. Un buen ejemplo de este rendimiento se ha conocido recientemente: Según un estudio de la empresa alemana TÜV Rehinland, que dispone de un servicio de certificación, el ´TeamTrack' de Soltec es capaz de incrementar la ganancia de una planta solar fotovoltaica hasta en un 6,2 por ciento en terrenos regulares en latitud mediterránea.

Ese compromiso por la excelencia ha llevado a Soltec a tener hoy presencia en España, Argentina, Australia, Brasil, Chile, Estados Unidos, China, Dinamarca, India, Italia, Israel, México, Perú y Egipto, a contar con más de 11 GW, y alcanzar ventas anuales que suponen más de 3,6 GW. Hasta tal punto llegó su crecimiento que lideró durante dos años consecutivos (2017 y 2018) la lista FT1000 del Financial Times de las empresas con mayor crecimiento de entre 31 países europeos.

Almacenar la energía solar, un desafío en la agenda de la compañía

Fondos Europeos

El impacto de la pandemia y sus crisis asociadas ha sido tremendo. Cuando se le pide al CEO de Soltec un consejo para los empresarios asegura que siempre ha pensado que «la positividad, unida al trabajo constante y el esfuerzo, siempre dan sus frutos».Los retrasos naturales de algunos trámites e instalaciones, debido al contexto epidemiológico actual, sólo ha sido una incidencia contable para Soltec más que un problema real, de hecho, no se han producido cancelaciones en este período. La cartera de nuevos proyectos sigue aumentando a buen ritmo, y en los últimos seis meses estas peticiones han aumentado cerca de un 84 por ciento. Estas cifras se ajustan al modelo de crecimiento que tiene previsto la compañía. Se espera que el mercado de seguidores solares crezca hasta un 16 por ciento al año; teniendo en cuenta que la cuota de mercado mundial de Soltec en este momento está en una horquilla del 9 al 10 por ciento y con su capacidad de expansión, sólo se puede concluir que disfrutarán de una evolución positiva sostenida en el tiempo en los próximos años.En cuanto a los fondos de recuperación que podrían venir desde Europa, Raúl Morales, considera que todavía no se ha definido el proceso pero en cualquier caso entiende que su compañía tiene la seriedad necesaria para utilizar esos fondos y crear así más puestos de trabajo.En cuanto a ese futuro, Morales espera un escenario en el que haya tanta energía solar que sea necesario no sólo transportarla sino almacenarla. Ese almacenamiento puede hacerse de dos maneras, con batería, que tiene ciertas limitaciones, o en forma de hidrógeno mediante depósitos de alta presión.