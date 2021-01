La Comunidad prevé más de 13.000 beneficiarios de deducciones fiscales en 2021

El presidente de la comunidad, Fernando López Miras, ha cifrado este sábado en más de 13.000 contribuyentes los beneficiarios en la Región de Murcia de las tres nuevas deducciones autonómicas en el IRPF que ha activado la comunidad.

En un comunicado, López Miras ha señalado que el objetivo principal de estas deducciones son apoyar la conciliación familiar y laboral en el escenario generado por la pandemia de coronavirus.



Así, en la próxima declaración de la renta ya estarán disponibles la deducción, que puede superar un total de 1,5 millones de euros, para contribuyentes con discapacidad, con cerca de 12.000 beneficiarios estimados, la deducción por conciliación y la aplicable por acogimiento de mayores de 65 años y discapacitados, con 1.600 familias afectadas.



En cuanto a la deducción para contribuyentes con discapacidad, podrán acogerse aquellos que tengan acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, y dará derecho a una deducción de 100 euros, siempre que no se sobrepasen determinados niveles de renta.



Por lo que respecta a la deducción por conciliación, beneficiará a los contribuyentes que, para la atención de descendientes menores de 12 años, tengan contratada a una persona por la que efectúen cotizaciones a través del Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.



Concretamente, y siempre que se cumplan determinadas condiciones de renta, estas personas podrán deducir el 20 por ciento de las cuotas ingresadas por tales cotizaciones, con un límite de 400 euros anuales.



La deducción por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años y discapacitados supondrá la posibilidad de ahorrarse 600 euros por cada persona mayor de 65 años o con discapacidad igual o superior al 33 por ciento que conviva con el beneficiario.



Dicha convivencia debe producirse durante más de 183 días al año en régimen de acogimiento sin contraprestación, y siempre que esta situación no dé lugar a recibir ayudas o subvenciones de la comunidad.



Asimismo, en la declaración de la renta del presente año entrará en vigor otra novedad: los contribuyentes que realicen donativos dinerarios que tengan como finalidad la protección del patrimonio cultural de la Región de Murcia, la promoción de actividades culturales y deportivas o el apoyo a la investigación biosanitaria podrán aplicarse en la cuota autonómica del IRPF una deducción del 50 % de las cantidades donadas, 20 puntos más.



Según la comunidad, los contribuyentes de la Región de Murcia se ahorraron 18,3 millones de euros en la declaración de la renta gracias a la entrada en vigor desde el 1 de enero de 2019 de la rebaja del tramo autonómico del Impuesto sobre las Rentas Físicas (IRPF).



Un total de 647.648 contribuyentes se beneficiaron de esta rebaja en la declaración realizada en 2020 y correspondiente a 2019 y, de ellos, las que registraron un mayor ahorro fueron las clases medias. Así, el grueso de ese ahorro recayó en mayor medida en los contribuyentes con rentas de entre 34.000 y 60.000 euros (6,9 millones), seguidos de los de entre 20.200 y 34.000 euros (6,3 millones de euros).