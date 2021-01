Celdrán critica escaso presupuesto estatal frente a la despoblación rural

El Partido Popular ha criticado este sábado la escasa dotación presupuestaria del Gobierno para los municipios menos poblados, que ha contrapuesto con la estrategia regional puesta en marcha por la comunidad, informaron fuentes de esta formación.

El vicesecretario regional de Economía del PP Javier Celdrán, ha señalado, tras reunirse con alcaldes y portavoces municipales del PP en los municipios afectados por la despoblación, que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) han constatado el "abandono" del ejecutivo central a estos ayuntamientos.

En este sentido, el consejero de Presidencia y Hacienda ha considerado "vergonzoso" que el Gobierno destine 18 millones de euros al reto demográfico, una cantidad que ha confrontado con la estrategia puesta en marcha por el Gobierno regional, que es una "apuesta clara" para contener la despoblación y dinamizar la economía rural.

Para Celdrá, es "evidente" la "falta de ambición" de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, cuyo borrador no refleja las actuaciones prioritarias, no especifica mapas de despoblación sobre los que priorizar las actuaciones, no contiene medidas concretas, y solo consta de un listado de objetivos genéricos sin una planificación.

Además, ha criticado que el documento carezca de dotación presupuestaria y pretenda que sean las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes hagan la inversión.



En respuesta a Celdrán, el diputado autonómico del PSOE Alfonso Martínez Baños ha señalado que 2021 será el año en que los ayuntamientos de la Región de Murcia dispongan de más recursos de los PGE, lamentando que el consejero no conozca las cuentas estatales.

Tras recordar que la Región de Murcia es la "única" comunidad autónoma que sigue sin tener un sistema de financiación local, Martínez Baños ha acusado al Gobierno regional de "ningunear y maltratar" a los consistorios al quedarse "indebidamente" con los más de 230 millones de euros estatales que cada año recibe para financiar a las administraciones locales.