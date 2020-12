La covid no impide aglomeraciones en Murcia y Cartagena

La última mañana del año, el consejero de Salud, Manuel Villegas, pedía "cautela" a los ciudadanos para que evitaran las aglomeraciones vividas otros años para celebrar el fin de año. "No podemos relajarnos. No nos podemos permitir que de nuestra irresponsabilidad se deriven más contagios, más ingresos hospitalarios y más muertes", afirmaba.



Sin embargo, este 31 de diciembre se han vuelto a vivir escenas típicas de otros tiempos distintos a los de pandemia. En la ciudad de Murcia, son muchos los murcianos que se han acercado a las Plaza de las Flores para tomar el aperitivo. Si bien es cierto que ha acudido un número considerablemente menor que en 2019, muchas personas no llevaban la mascarilla puesta en la mesa ni guardaban el metro y medio de seguridad.



Otra diferencia con respecto a otros años ha sido la presencia policial, un elemento que, sin embargo, ha brillado por su ausencia en otras zonas de la ciudad, como en los alrededores del centro de ocio ZigZag. Allí, una vecina ha grabado y compartido en redes sociales un vídeo en el que se pueden ver a una gran cantidad de personas que no respetaban la distancia mínima de seguridad. "La semana que viene las UCI estarán colapsadas", comentaba indignada.



No es la primera vez que este enclave de ocio es objeto de críticas por este motivo. Asimismo, también se pone en tela de juicio la falta de control por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



