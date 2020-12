Timos telefónicos para poner la vacuna

El portavoz del Comité de Seguimiento de la covid en la Región, Jaime Pérez, pidió a la población de la Región, especialmente a los más mayores, que extremen las precauciones estos días ante posibles estafas o timos relacionados con la administración de la vacuna contra el coronavirus en los hogares. En este sentido, advirtió que por el momento no se va a citar a nadie mediante este método, porque «ahora mismo estamos en la fase 1 de la campaña de vacunación y solo se van a administrar las dosis al personal y trabajadores de residencias. No hay un proceso de llamamiento a personas mayores o con patologías que viven en sus casas. Todavía no estamos en ese momento». Ni mucho menos, aseguró, hay que fiarse de las personas que pidan una contraprestación económica con las dosis de vacuna: «Puede ser un timo», recalcó el portavoz.