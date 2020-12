Cruz Roja pide 1.500 juguetes para niños de familias vulnerables de la Región

Cruz Roja Juventud necesita juguetes para 1.500 niños y niñas de familias vulnerables en la Región de Murcia. Este es uno de los objetivos de la campaña 'Sus derechos en juego', que pretende dotar de juegos y juguetes a las familias en dificultad social con niños a su cargo.

Así lo ha hecho saber el director de Cruz Roja Juventud en la Región de Murcia, Adrián Massotti, quien ha recordado que el año pasado se repartieron unos 600 juguetes y ahora, el reto es superar los 1.500. "Cuantos más juguetes hagamos llegar a las familias vulnerables, vamos a tener más garantías de que ningún niño se quede sin regalos", explica.

"Hoy día, pensamos que todos los menores tienen sus juguetes, pero hay familias que, por desgracia, no pueden tener la suerte de abrir esa ilusión de destapar algo que va envuelto", lamenta Massotti. A ello se une la ilusión de los niños de que "alguien viene a dejarles esos juguetes por la noche, y eso no se lo debe perder ningún menor", afirma.

En lo que respecta a la adquisición de juguetes, Massotti recuerda que Cruz Roja solo recoge juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos, así como preferentemente educativos. "Esto choca mucho a la sociedad, porque la gente puede pensar que no queremos juguetes usados o que no agradecemos esa aportación que nos pueden dar, pero Cruz Roja lleva por bandera a nivel internacional que no entendemos que existan niños de primera o segunda categoría".

Por tanto, defiende que "no debe de haber niños que reciban juguetes nuevos y otros que reciban usados", explica Masotti, quien recuerda a los ciudadanos que pueden entregar los regalos en cualquier asamblea local de Cruz Roja.

"Es importante, incluso, que los juguetes no estén envueltos porque tenemos que saber lo que lleva dentro para clasificarlos y catalogarlos", según el director de Cruz Roja Juventud, quien explica que el reparto no es "a la carta", pero la ONG sí procura satisfacer los gustos de los menores.



CAMPAÑA "ATÍPICA" POR LA PANDEMIA

Este año, a consecuencia de la pandemia, lamenta que había familias que ya estaban en una situación "extrema" y ahora se ve agravada en muchos casos porque alguno de sus miembros se han visto abocados al paro o a un ERTE, empeorando su vulnerabilidad. "Aquí estaremos en Cruz Roja Juventud para ayudarles a no tener que sufrir y sudar para juntar dinero con el fin de comprarles un juguete a sus hijos", destaca.

Massotti ha señalado que, este año, ha sido una campaña "muy atípica" por culpa de la pandemia, porque "nos hemos encontrado con que las familias, además de demandar los juguetes habituales de todos los años, también tenían necesidades básicas como el pago de internet o la necesidad de teléfonos móviles".

"Hay familias que tienen dos teléfonos móviles pero son cuatro hijos, por lo que tienen que turnarse el móvil para seguir las clases online, pero hay un momento en el que los progenitores se tienen que ir a trabajar y se llevan el terminal", aclara Massotti. Cruz Roja ha tenido suerte y, con ayuda de financiadores externos, ha podido comprar tablets y tarjetas de teléfono.

La coordinadora de Cruz Roja Juventud en la Región de Murcia, María del Mar Román Moreno, ha ratificado que, durante el estado de alarma, una de las demandas para los niños, niñas y jóvenes atendidos eran los recursos lúdicos, por lo que Cruz Roja hizo hasta el 30 de junio entrega de 550 juguetes nuevos, no bélicos, y no sexistas, además, de la guía 'Imagina con CRUZ ROJA' para poder educar a los padres, madres y tutores legales en el juego.

"Son muchos los juguetes que hemos logrado entregar, concretamente destinados a 458 niños y niñas que atendemos en nuestros programas y proyectos, pero en realidad Cruz Roja atiende a más de 3.000 menores en la Región de Murcia, por lo que quisiéramos disponer de ayuda para poder conseguir, al menos, duplicar esa cifra este año, que está siendo tan convulso para todos", recalca la coordinadora.

La Campaña 'Sus derechos en juego' va mucho más allá del reparto de juguetes. "El principal fin de esta acción es promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de valores en el contexto escolar y familiar", apunta la coordinadora de Cruz Roja Juventud.

La campaña se enmarca dentro del proyecto 'El Juguete Educativo' que desarrolla su acción durante todo el año, y que tienen como objetivo asegurar el derecho al juego de niños y niñas entre 0 y 18 años, así como sensibilizar sobre la importancia del juego y el juguete, y su incidencia en el desarrollo evolutivo.

"Desde Cruz Roja Juventud entendemos el juego como una vía de difusión de cualquier propuesta educativa y pedagógica. Invertimos todos nuestros esfuerzos para que, en la época más significativa del año, ningún niño o niña se quede sin recibir un juego o juguete", recalca Román.

Para ello, los equipos voluntarios de Cruz Roja Juventud han desarrollado un total de 21 talleres informativos y de sensibilización para 2.458 personas, tanto menores como adultos con niños a su cargo, desde el pasado julio de 2019, pese a la llegada de la pandemia y todo lo que ha conllevado.¿Qué tipo de juguetes?

Además de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados, se puede colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, a través del teléfono '900-104971' y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al '38088' (3 euros), que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.



CAMPAÑA 'APADRINA UN LIMÓN'

Por otro lado, Massotti reconoce que en Cruz Roja Región de Murcia están "supercontentos" por la campaña 'Apadrina un limón' que haimpulsado el Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), con la colaboración del Grupo Baraka.

"Con esta campaña estamos recaudando unas cantidades de dinero con las que estamos sorprendidos", reconoce Massotti, quien recuerda que la semana pasada ya habían superado los 8.000 euros y cree que ya rondará los 10.000 euros. "Se iban a sacar al mercado una cantidad concreta de limones y, al parecer, se van a exponer más para que la gente los pueda adoptar".

Esta campaña, en la que colaboran García Aranda S.L., el centro comercial Nueva Condomina y 7 Televisión Región de Murcia, cuenta con su propia página web (www.apadrinaunlimon.es) donde se puede consultar toda la información de esta iniciativa y sus puntos de venta.

Aquellos que quieran colaborar con esta causa podrán "apadrinar un limón" los fines de semana de Navidad en el stand solidario cedido por el centro comercial Nueva Condomina. Además, también podrán hacerlo en diferentes establecimientos del pequeño comercio de Murcia (Pequeña Moma, Leonor Pando, Clínicas Monalisa, Gluss, Gemma Pujalte, Coosy, Tutú Beauty concept...), que han querido mostrar su apoyo y solidaridad ofreciéndolo.

También se ha habilitado un número de cuenta bancaria de Cruz Roja (ES73 2038 30 95036000714313) para colaborar con esta iniciativa y quien quiera colaborar puede hacer un ingreso por el importe que desee con el concepto 'APADRINA UN LIMÓN'.