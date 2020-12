Temor en la Región por la posible vuelta a fase 2 de presión asistencial ante el aumento de ingresos en UCI

El aumento de pacientes de coronavirus ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en los hospitales de la Región preocupa al Gobierno regional, que se plantearía volver a fase 2 de presión asistencial (entre 300 y 400 ingresos a la semana y entre 100-125 pacientes en UCI) en las próximas semanas si la situación epidemiológica no mejora en la Comunidad.

Según la situación actual, 74 personas permanecen en las UCI de estos centros hospitalarios y desde la Consejería de Salud y el Servicio Murciano de Salud (SMS) estiman que, a este ritmo, en unas tres semanas se podría llegar a un centenar de pacientes ingresados.

Este ha sido uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa en la reunión del Comité de Seguimiento de la covid en la Región celebrada esta mañana, en la que han estado presentes el presidente regional, Fernando López Miras; el consejero de Salud, Manuel Villegas; o el portavoz de dicho comité, Jaime Pérez, entre otros.

Además, en la reunión se ha acordado imponer el cierre perimetral en Abanilla ante el considerable aumentos de casos en los últimos días. De esta forma, esta localidad se une a la de Los Alcázares, que continuará con esta medida restrictiva al menos una semana más. No se podrá entrar ni salir de ambos municipios salvo causa justificada. Así, también prohibida la actividad en el interior de los locales de la hostelería.

En otras localides también se ha constatado un importante aumentos de casos de covid, como en Murcia, Lorca y Jumilla, aunque sobre todo en las dos primeras se vincula este aumento de casos positivos a la realización de test de antígenos a los ciudadanos.

En principio no se espera ningún cambio significativo ni para la Noche de Reyes ni para el día posterior, por lo que, por el momento, seguirá vigente el toque de queda a las once de la noche y solo se podrán reunir un máximo de seis personas en estos dos días. El toque de queda a la 01.30 horas y las reuniones de un máximo de diez personas solo se permitirán en Nochevieja.



El 'reinicio' de la campaña de vacunación, pendiente de la hora

El portavoz del Comité de Seguimiento de la covid en la Región, Jaime Pérez, espera que la campaña de vacunación se retome el próximo miércoles 30 de diciembre en residencias de Los Alcázares, Cartagena y en comarcas del Mar Menor y Altiplano dependiendo de a la hora a la que lleguen mañana. ''No es lo mismo que lleguen temprano a que lleguen por la tarde'', ha subrayado Pérez, quien ha señalado que, en aquellas residencias en las que estaba previsto seguir con la vacunación mañana, se han reprogramado las citas.

Ante posibles estafas o timos de llamadas por teléfono a personas mayores para la administración de la vacuna en sus hogares, también ha advertido que por el momento no se va a llamar a nadie por esta vía. ''Ahora mismo estamos en la fase 1 de la campaña de vacunación y solo se van a administrar las dosis al personal y trabajadores de residencias. No hay un proceso de llamamiento a personas mayores o con patologías que viven en sus casas. Todavía no estamos en ese momento''. Ni mucho menos, ha asegurado, hay que fiarse de las personas que pidan una contraprestación económica con las dosis de vacuna: ''Puede ser un timo'', ha recalcado.

Preguntado por la tasa de positividad que ha arrojado la realización de test de antígenos a los murcianos que estaban fuera de la Comunidad y que han vuelto para el periodo navideño, el portavoz ha anunciado que es menor de un 1%, ya que se han hecho ya unas 2.000 pruebas y solo han dado positivo casi 20 personas. Jaime Pérez también ha apuntado que no se tiene constancia de que la cepa británica del coronavirus haya llegado a la Región, como si lo ha hecho en la comunidad 'vecina' de Andalucía.