Josefa, primera vacunada en la Región: "Yo no me noto 'ná'"

"Estoy muy bien, hija, muy bien". Así se encuentra hoy Josefa Martínez, de 83 años, la primera persona vacunada contra la covid en la Región de Murcia. Josefa, residente en el centro de mayores Edad Dorada de Mensajeros de la Paz en San Pedro del Pinatar, recibió ayer la primera parte de la dosis de Pfizer y, hoy, no tiene ningún tipo de efecto secundario: "Yo no me noto ná, ni en el brazo dolores, nada de nada".

Ella está siendo la protagonista del día en la Región. Toda la mañana atendiendo a los medios, aunque reconocer estar encantada: "Me gusta mucho"; un protagonismo que asumió cuando le dijeron que sería la primera vacunada en la Comunidad: "Me lo dijo mi hijo, ¡mira que habrá gente en Murcia que te ha tocado a ti!".

Josefa reconoce que sentió "nervio" cuando le dijeron que iba a recibir la vacuna, pero "el miedo al virus era más grande". Durante la pandemia, reconoce, sintió "mucho miedo", aunque por suerte en su residencia no hubo ningún caso. "Nadie cercano a mí lo ha cogido, menos mal", admite a esta Redacción.

La primera vacunada en la Región lleva ocho meses sin poder salir del centro, "ha venido mi familia a las citas que nos han dado al patio, pero yo no he podido salir". Dentro de 20 días recibirá la segunda parte de la vacuna. Su compañero, Manuel Madrid, explicó a LA OPINIÓN que estaba deseando salir a tomarse un asiático. "Yo no sé qué es esa bebida", dice entre risas Josefa. Ella lo que está desando es "ir a casa de mis hijos a comer arroz con conejo, que les sale muy rico. Es mi mayor ilusión".

De hecho, sus hijos también se pondrán la vacuna "cuando les toque, he hablado con ellos y me han dicho que todo bien, que en cuanto puedan se la pondrán". Esta primera vacunada de la Región anima a todos los murcianos a ponerse la inyección: "Donde vaya, lo diré".



Trabajando como cualquier otro día, "pero con más alegría"

Aunque se encuentra bajo supervisión continua, Josefa está "haciendo vida completamente normal. Va y viene de la habitación y está con sus compañeros", explica la directora del centro de mayores, Inmaculada Martínez, quien también fue una de las primeras profesionales de la residencia en vacunarse, junto al coordinador regional de Mensajeros de la Paz, Carmelo Gómez, y el fisioterapeuta del centro, Jorge.

Inmaculada afirma que se encuentra "muy bien, trabajando al pie del cañón", como otro día cualquiera "pero con más alegría". 41 trabajadores de 65 ya han recibido la vacuna, "y yo no paro de preguntar y nadie está teniendo efectos secundarios".

El centro de mayores Edad Dorada de Mensajeros de la Paz en San Pedro del Pinatar ha sido la primera residencia de la Región de Murcia en recibir la vacuna: "Desde la Administración regional nos eligieron porque no habíamos tenido ningún positivo y también teniendo en cuenta la incidencia tan alta que hay en la zona del Mar Menor", cuenta su directora.