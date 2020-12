El youtuber de los maestros

Este año los docentes se han visto obligados a continuar de manera repentina sus clases vía telemática durante el confinamiento y este nuevo curso. Los profesores de muchos colegios, institutos y universidades se vieron abandonados a su suerte por el Ministerio de Educación, que les recomendó las herramientas existentes de Google para dar clases online, pero no les explicó cómo usarlas.

Por desconocimiento y falta de habilidades informáticas, muchos docentes no pudieron llevar sus clases a Internet. Otros encontraron un salvavidas en los tutoriales de YouTube de ´Maestriko', un joven cartagenero que de manera gratuita empezó a resolver en sus vídeos las dudas que tenían tantos docentes sobre las plataformas Google como Gmail, Classroom, Google Meet, Kahoot, etc.

Rubén Martínez creó el canal de YouTube, con 3.700 suscriptores en la actualidad, y la plataforma ´Maestriko. Tu aula en casa' en la que ofrece «una enseñanza totalmente gratuita destinada a los docentes, debido a la necesidad de formación del profesorado en el uso de las herramientas digitales, independientemente del nivel previo que tengan», según pone en la web.

Este cartagenero cuenta que creó el canal en mayo y que enseguida consiguió 200 suscriptores. Viendo la necesidad de los profesores de aprender las herramientas de enseñanza digitales, decidió aprender sobre ellas para luego explicarlas en sus vídeos. «Mi madre es profesora en Carmelitas, ví que los centros en general necesitaban de esa formación digital. Pensé que la formación que hacen los de Google es muy teórica y de pago. Yo quería que estuviera al alcance de todos, o sea gratis, y mis vídeos fueran más útiles y fáciles», señala Martínez.

Martínez, de 25 años, es profesor de Educación Primaria con formación de posgrado en Psicopedagogía y es de los pocos en la Región con el título de Capacitador de ´Google for Education'. Este certificado que ofrece Google muestra los niveles de competencia digital sobre sus herramientas dedicadas a la docencia. Martínez ha conseguido el título de entrenador: «Tras ver que eran herramientas que usaba día a día, me preparé de cara al examen de ´trainer'. Recibí apoyo de la gente que me seguía en YouTube. Me animaron a que me lo preparara. Hice el curso de forma exprés en la cuarentena. Me formé para enseñar esas herramientas a otros profesores».

Los vídeos de ´Maestriko' han sido un «triunfo» en Hispanoamérica, asegura Martínez, «Me pidieron colaborar con plataformas como la colombiana ´AyudaAlprofe' que se dedica a formar a los profesores por YouTube».

Estas colaboraciones, que comenzaron siendo gratuitas, le han proporcionado conseguir trabajo impartiendo cursos, charlas, ponencias y talleres a docentes tanto online como presenciales en ISEN FP Cartagena, ´Arahant' Paraguay y ´AyudaAlProfe' Colombia. Por ejemplo, en ellos enseña sobre la ludificación educativa mediante aplicaciones.