Docentes: El salto definitivo hacia la era digital

Tras la llegada del coronavirus a nuestras vidas, a muchos docentes les resultó imposible impartir clases online por no haber recibido formación previa. En cambio, la mayoría de los profesores, con la ayuda de sus compañeros y mucho esfuerzo, consiguieron romper con la brecha digital en la educación. Un youtuber conocido como ´Maestriko' aceleró este salto de las clases presenciales a Internet haciéndole la vida más fácil a los maestros en este proceso de adaptación. Rubén Martínez, un joven cartagenero, fue al rescate de los profesores de la vieja escuela a través de sus vídeos tutoriales en los que resolvía las dudas y explicaba las herramientas digitales más básicas para la docencia online. «No hay mejor forma de que aprenda un profesor que con otro docente». Esa es la razón principal que llevó a Rubén Martínez a crear su canal de YouTube.

El profesor Martínez ha intentado paliar la falta de formación del profesorado en el uso de las herramientas digitales a través de su página web ´Maestriko. Tu aula en casa'. Con más de 4.000 suscriptores en la actualidad y vídeos de casi 100.000 visitas, Rubén Martínez recoge los frutos de su trabajo realizado de manera totalmente desinteresada en toda España pero, sobre todo, en Hispanoamérica. Martínez no ha parado de recibir peticiones para colaboraciones en instituciones como ´AyudaAlProfe' Colombia, ISEN FP Cartagena y ´Arahant' Paraguay. Sus ponencias, charlas y talleres impartidos, que lo están dando a conocer en el sector educativo a nivel internacional, le han proporcionado estar un paso más cerca de su objetivo final: crear una gran comunidad de educadores de habla hispana. Por esta razón, Martínez ya ha fundado junto con otros docentes un grupo de educadores pionero en Murcia, GEG Spain Región de Murcia.

Rubén de ´Maestriko', junto con otros Educadores Google de la Comunidad Autónoma, decidió fundar un grupo destinado a profesores: GEG Spain Región de Murcia. Este nuevo colectivo docente, formado por catorce educadores, ya es oficial y está reconocido a nivel nacional por la comunidad GEG Spain.

«Creemos que si los docentes tienen un punto de reunión, pueden ayudarse entre sí a nivel pedagógico y de herramientas. Estamos empezando. Pronto abriremos el grupo a los demás profesores para poder llevar las iniciativas a los máximos colegios posibles», explica Maestriko, que informa de que GEG quiere darle un enfoque pedagógico al uso de las herramientas y parte de la base que los integrantes las conocen un mínimo. «Cada miembro es experto en una herramienta diferente», alega, así que se enseñarán mutuamente.

Casualmente, los primeros cibernautas que agradecieron e hicieron saber el valor de los tutoriales a su creador a través de los comentarios fueron docentes de la Región de Murcia. Aun así, donde realmente han sido un «triunfo» los vídeos de ´Maestriko' es en Hispanoamérica, asegura Martínez, «La Gobernación de Norte de Santander me pidió colaborar con la plataforma ´AyudaAlprofe'. Me entrevistaron hasta en la radio pública de Colombia». Este grupo de educadores colombianos se dedica a formar a los profesores por YouTube. Por ello, Martínez impartió un taller a profesores colombianos que carecen de competencias digitales y, en numerosas ocasiones, del material necesario. Teniendo en cuenta los medios disponibles en la educación del país latino, Maestriko impartió «las formaciones con un doble objetivo. No solo usar las herramientas, sino darles un plan B para que puedan aplicarlas en el caso de que no se disponga de un ordenador. Por ejemplo, les enseñé a usar Google Classroom desde el móvil», afirma.

Esta ponencia ha sido solo la primera de los varios cursos, charlas y talleres que ha dado y que ya le han concertado impartir en el incierto 2021 tanto online como presencial a docentes en instituciones como ISEN FP Cartagena, ´Arahant' Paraguay y ´AyudaAlProfe' Colombia. Por ejemplo, en ellos enseña sobre la ludificación educativa mediante aplicaciones.

La meta de este docente cartagenero no es encontrar trabajo con sus colaboraciones «ni cobrar». «Mi objetivo final a larguísimo plazo es montar una comunidad de educadores de habla hispana», asegura. De hecho, poco a poco Martínez está cumpliendo sus sueños: «Recientemente me invitaron a formar parte de un proyecto llamado Red Personal de Aprendizaje (RPA). Es un grupo formado por más de 200 profesores. La mayoría de Hispanoamérica». Por esta razón, Martínez ya ha creado junto a otros profesores de la Región un grupo de educadores pionero en Murcia.