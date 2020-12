El colapso en los test de antígenos a familiares obliga a dar citas tras Nochebuena

El Servicio Murciano de Salud comenzó ayer a realizar las pruebas y logró citar a más de 2.000 personas. Los médicos de familia protestan por la sobrecarga de trabajo que implican estos test en los centros de salud.

Colapso en el teléfono de atención sanitaria por coronavirus de la Región de Murcia. Desde que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunciara el pasado lunes que los familiares directos que residen fuera de la comunidad podrían realizarse un test de antígenos gratuito cuando llegaran a la Región para descartar riesgos por la covid-19, miles de personas se han puesto en contacto en los últimos días con el teléfono 900 12 12 12 para solicitar un cita. Este aluvión de llamadas, un hecho que reconocen los propios teleoperadores del servicio telefónico, ha provocado que estos trabajadores tengan que comunicar a los solicitantes de las pruebas que se les llamará a las 48 o 72 horas para confirmarles una cita.

Este mismo miércoles desde el teléfono del coronavirus no podían asegurar a los llamantes que las pruebas que solicitaban para asegurarse que no están infectados por coronavirus antes de reunirse con sus familias en la Región de Murcia pudieran realizarse antes de Nochebuena, e incluso el día de Navidad. El Gobierno regional ofreció esta posibilidad desde el mismo lunes «con el objetivo de que las reagrupaciones de familias se hagan con todas las precauciones posibles», tal y como señaló el presidente López Miras.

A pocos horas de que se reunan las familias por Nochebuena, y dado que ayer fue el primer día que se permitía a familiares directos regresar a la comunidad para estar con sus seres queridos, muchos de ellos no podrán realizarse el test de antígenos. Desde la Consejería de Salud señalan que este servicio de prevención se ofrece no solo para las personas que vengan antes de Nochebuena sino que se realizarán durante todas las fiestas navideñas. Además, el departamento sanitario asegura que se están dando citas con normalidad. El consejero de Salud, Manuel Villegas, aseguró ayer por la tarde que su departamento ya había logrado dar cita a más de 2.000 personas y que, debido a la alta demanda, se habían habilitado dos puntos extra de recogida de muestras en Murcia y Cartagena ya que los centros de salud no podían atender toda las peticiones de este servicio gratuito.

Desde el servicio telefónico reconocías ayer que debido a la ingente cantidad de llamadas no ven posible que se pueda dar cita para antes de 48 horas desde ayer. Los teleoperadores continuaban apuntando solicitudes y se quedan con los datos personales de quienes llaman para que, en un plazo de entre dos o tres días, les devuelvan la llamada para confirmar la cita en el centro de salud más cercano a la residencia donde van a pasar estos días de Navidad.

Señalan también que nunca habían visto tal cantidad de llamadas en relación a una misma solicitud, lo que ha llevado al colapso a la hora de otorgar citas en un corto periodo de tiempo para aquellos que pretendían reunirse con sus familias antes de la celebración de Nochebuena y Navidad. Por otra parte, el Servicio Murciano de Salud ampliará los horarios de los puntos de tomas de muestras en función de la necesidad que haya.

El propio consejero reconoció ayer que no esperaban «esta afluencia tan importante en estos días, pero nos puede venir bien cualquier detección, especialmente de asintomáticos». El objetivo para Villegas es reducir el riesgo de contagios, sobre todo de aquellos que residen en comunidades con mayor incidencia del virus.

La Sociedad Murciana de Medicina Familiar ha mostrado su preocupación además por la sobrecarga de trabajo que se origina con este servicio gratuito que ha querido poner a disposición de los familiares el Ejecutivo regional, ya que en estas fechas vacacionales los servicios sanitarios se encuentran con menos personal.