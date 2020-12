Ocho municipios, una fortuna

Seis mil euros al décimo, que buenos son para darse un capricho en un año que no se puede comparar con ningún otro. El primer premio cantado de la Lotería de Navidad 2020, un quinto que corresponde al número 86986, ha sido el más repartido en la Región de Murcia. En concreto, ha caído en ocho municipios del territorio murciano, específicamente Alcantarilla, Totana, Murcia, Torre Pacheco, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar, Águilas y Cieza.

En Murcia fue vendido en El Corte Inglés de la Avenida de la Libertad, número 1, en la Plaza Camachos (El Puente, donde horas después se daría el segundo) y en la avenida Juan Carlos I número 38 de la pedanía de Santo Ángel. En Alcantarilla, se han consignado 10 décimos vendidos en la administración de la calle Mayor número 57.

En Totana, en la calle Santomera número 17; en Águilas en el Paseo Isaac Peral número 11; en Cieza en la calle del Buen Suceso número 54; en Los Alcázares en la plaza de la Feria número 11; en Roldán (Torre Pacheco) en la avenida de Balsicas número 40; y en El Perolo de San Pedro del Pinatar: esta es la administración en la que ayer cayeron más premios en la Región de Murcia.

Desde El Perolo, su responsable, Miguel Ángel Zapata confirmaba que han vendido un único décimo con este número, y que ha sido en ventanilla.

La administración número 4 de Alcantarilla, La Bruja de Oro, ha repartido diez décimos del número 86986 y todas las participaciones fueron «vendidas en agosto y por ventanilla». Las responsables de la administración sostenían, como si fuese un trofeo, a la mascota de la misma, una bruja sobre una calabaza.

En esta administración de Alcantarilla cayó el Gordo en 2002. Entonces se celebró con gambas y champán: este quinto, con mesura y siempre con mascarilla.

En Cieza, la administradora, María Fuencisla Lucas Bayón ha declarado sentirse «muy satisfecha» y expresa su deseo de seguir dando más premios. Se ha vendido un décimo por máquina en el estanco La Viuda.

Molina vuelve a vender diez décimos de un quinto, igual que en 2019

"Es una gran alegría para Jumilla , estoy contenta"

"Esperamos que se quede en el barrio y ayude a una familia que lo necesite realmente"

La historia se repite y es clónica a la del año pasado: vendían lo mismo y también de un quinto. La administración del Paseo Rosales de Molina de Segura está abonada al número que ha resultado agraciado con el quinto premio de la Lotería Nacional, el 28674, según han informado sus propietarias Consuelo y Pilar.Han vendido en ventanilla diez décimos agraciados con 6.000 euros cada uno y curiosamente es la misma cantidad de décimos de un quinto premio que el año pasado también vendieron en esta misma administración molinense. La historia se repite, aunque en esta ocasión con mascarillas y una celebración más calmada. La alegría, no obstante, era palpable.Como últimamente suele pasar, ningún afortunado se pasó por la administración para hacer pública su buena fortuna. 6.000 euros al bolsillo, en silencio.La administración número 2 de Molina de Segura ha vendido 10 décimos del número 28.674, premiado con el sexto de los quintos premios, dotado con 60.000 euros la serie y con 6.000 euros cada décimo, del Sorteo de la Lotería de Navidad.Ha salido a las 11.48 horas y ha sido vendido en Madrid, Getafe, Sort (Lleida), Palma de Mallorca, Mijas y Coín (Málaga), Zaragoza, Barcelona, Gijón, Torrelavega (Cantabria), Alfaro (La Rioja), Molina de Segura (Murcia), Venta de Baños (palencia), Guijuelo (Salamanca), Valladolid y Leioa (Vizcaya).Este premio es el sexto de los ocho quintos premios que este martes arrojan los bombos de la lotería, sorteo que desde las nueve de la mañana se celebraba en el Teatro Real de Madrid.El 55483, un quinto premio de la Lotería de Navidad 2020, ha caído en Jumilla, en concreto en la administración de la Calle Cánovas del Castillo. Al ser día de mercado en el pueblo, no fueron pocos los vecinos y curiosos que paraban a ver qué pasaba.La administración ha consignado diez décimos del 55483, dotado con 60.000 euros la serie y con 6.000 euros cada décimo.La propietaria de esta administración, Ana José González, ha dicho que es la segunda vez que reparte un quinto premio y que confía en que la suerte vuelva a estar de su lado en el sorteo de este año.Expresó que sentía «una gran alegría», aunque ella no lleva ningún décimo premiado. «Estoy muy contenta», insistía la mujer, que reconocía que «alguna copa» se tomará, para celebrarlo, cuando las condiciones sean propicias, ya que «ahora no se pueden hacer aglomeraciones», apunta.Ha salido a las 11.19 horas y ha sido vendido en Madrid capital y Torrejón (Madrid), Berriz (Vizcaya), Arcos de la Frontera (Cádiz) Jumilla, Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y Bilbao.El número 43831, que ha resultado agraciado con el séptimo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido vendido en Murcia y Cartagena.En concreto, este número ha sido vendido en la administración de loterías situada en la plaza de San Julián, número 8, de Murcia; y en la administración del portal número 42 de la calle Carmen Conde de Cartagena.El barrio de Ciudad Jardín de la ciudad portuaria estaba ayer de enhorabuena. La administración de lotería número 23, Virgen del Pilar, ubicada en la calle Carmen Conde repartía un quinto premio. Se trata de la única administración con premio del municipio gracias al 43831.Además, es la primera vez que la administración reparte un premio en el sorteo de Navidad desde que se mudaron de su antigua sede, situada en el antiguo Eroski, hasta Ciudad Jardín.«Estamos felices, no me lo creo», asegura su propietaria, Natalia Piñero, «se ha hecho de rogar, pero al final hemos conseguido el quinto premio», añade la lotera. Piñero espera que el premio «se quede en el barrio y sea de ayuda para alguna familia que lo necesite realmente». A lo que Josefa Fernández, empleada del despacho, añade que «este año la venta en ventanilla ha estado muy animada, por lo que es muy probable». La administración permanecía abierta durante el día de ayer por si alguno de los agraciados se animaba a «venir para celebrarlo con nosotras», apuntan las loteras.