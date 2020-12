Cae una banda que vendía droga en Murcia y la transportaba entre panales de abejas

El mes de junio, comenzó la operación 'BEECOKE' una operación conjunta entre la Guardia Civil de Carlet, de Carcaixent, y el Equipo de Policía Judicial de Carlet, cuando identificaron a un varón que podría estar distribuyendo cocaína a media escala en la provincia de Valencia.

Una vez fue avanzando la investigación, se pudo comprobar su modus operandi y fueron identificándose integrantes de lo que posteriormente se pudo averiguar que se trataba de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.

El primer investigado se desplazaba en un vehículo mixto con hueco llamado "caleta" por los traficantes de drogas, que accionaba su apertura con un mando de radiofrecuencia, y que se encontraba bajo el suelo de los asientos delanteros del vehículo. En él transportaba la cocaína que distribuía, así como el dinero que recaudaba por las ventas.

El dinero recaudado era tan cuantioso que tenía que quemar los envases y anotaciones, en un campo propiedad de un familiar, en el que fue vigilado cuando lo hacía.

Tras identificar a nuevos miembros de la organización, se comprobó que varios de ellos utilizaban el mismo vehículo con la misma "caleta" y que distribuían cocaína, concretamente por poblaciones de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia.

Para no ser detectados, no guardaban ni droga ni dinero en sus domicilios, teniendo pisos alquilados, a nombre de terceras personas por si eran investigados, que no se descubrieran los lugares dónde los ocultaban.

También se detectó que uno de los objetivos que tenía como actividad legal la apicultura, podría estar utilizando esta actividad para traer grandes cantidades de droga, sin ser molestado con controles policiales, al hacerlo entre colmenas con panales de abejas, que se transportan por la noche.

Tras la explotación de la operación en fecha 15-12-2020, y la realización de 18 registros, se localizaron varios puntos donde se menudeaba cocaína, un laboratorio en la localidad de Alcoi(A) donde se adulteraba y cortaba la droga, con básculas, prensa y abundante sustancia de corte, y otro piso que utilizaban para guardar la droga y dinero en Aielo de Malferit(V). También fueron intervenidas varias armas de fuego, entre las que se destacan dos armas cortas con los números de serie limados.

Varios de los investigados, guardaban la droga recibida en bombonas de butano preparadas para ello y que estaban vacías por dentro.

Es de destacar el nivel de vida que llevaba en concreto uno de los objetivos principales de la organización, que vivía en un chalet de lujo en una conocida urbanización de la provincia de Valencia, habiéndose montado varias empresas supuestamente para blanquear el dinero proveniente de la droga, entre ellas un gimnasio. Así como otro de los integrantes, que pese a manejar importantes sumas de dinero, cobraba un subsidio por desempleo a mayores de 52 años desde el año 2010.

Tras las detenciones, se comprobaron los vehículos mixtos utilizados por parte de la organización para la comisión de los delitos, encontrando en las "caletas" droga, así como en uno de ellos casi 340.000 euros envasados al vacío.

Tras los registros, se efectuaron 10 detenciones, se investigó a una persona, así como la aprehensión de los efectos, vehículos, armas y sustancias, relacionados en su apartado correspondiente de la presente ficha.

Se ha conseguido desarticular una importante red de tráfico de cocaína que operaba en las provincias de Valencia, Alicante y Murcia.

En la citada operación se han realizado 18 registros en varias localidades de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia que llevó a la detención de 10 personas y a la investigación de otra, todas ellas de nacionalidad española y ucraniana por los delitos de tráfico de drogas, organización criminal, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.

Se han incautado 40 kg de cocaína,13 trozos de resina de hachís, 200 gramos de marihuana, 630.000 euros en efectivo, 3 armas de fuego cortas, 5 escopetas, 2 rifles de caza mayor, gran cantidad de munición, 1 laboratorio para adulterar cocaína, así como 15 kg de sustancias adulterantes para el corte, 8 vehículos 3 de ellos con habitáculos ocultos accionados con mando a distancia para guardar dinero y drogas, 5 máquinas para contar dinero, básculas para pesar la droga, 5 bombonas de butano preparadas para guardar dinero o droga, 1 inhibidor de frecuencia, teléfonos móviles de gama alta, relojes de reconocidas marcas y documentación diversa acreditativa del delito de blanqueo de capitales.

La Operación se ha saldado con la total desarticulación de la organización criminal que operaba en las provincias de Valencia, Alicante y Murcia. Los detenidos, 10 varones la investigada una mujer de edades comprendidas entre 31 y 63 años de edad, de nacionalidad española y ucraniana.

En dicha operación también han colaborado: GRS de Valencia, USECICs de Valencia y Alicante, USECIAs de Sueca y Paiporta, Grupo Cinólogico de Valencia y Alicante y unidades de Seguridad Ciudadana de la provincia de Valencia, Alicante y Murcia. Han sido un total de 150 agentes de Guardia Civil.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº7 de Alzira.

Para más información pueden llamar a la Oficina Periférica de Comunicación (OPC), de la Guardia Civil de Valencia, al teléfono 96-317.46.60 Ext. 379.