Agricultura denuncia que la ministra Ribera ha recortado 62 hm3 para riego al Levante en el último año hidrológico

"El Tajo segura es una de las 40 infraestructuras hidráulicas que actualmente funcionan en España pero posiblemente no habrán oído hablar de la mayor parte de los 39 restantes, ni habrán tenido noticia de las intenciones del Gobierno de España de recortarlas y eliminarlas", con esta contundencia comenzaba hoy el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, su balance de la situación hidrológica de la Región a lo largo del año 2020. Tras enumerar cada una de estas infraestructuras y los volúmenes que trasvasan, Luengo aseguró que en ninguno de ellos "se roba agua a nadie" y que el agua "no pertenece al territorio donde nace un río o en el que transcurre después; el agua es de todos".

Según el consejero, en el último año hidrológico "hemos tenido seis meses en el que nos hemos encontrado en nivel dos, y otros seis meses en los que hemos estado en el nivel tres", un tiempo en el que por ley no se podía reducir la cantidad trasvasable. Luengo denuncia que en los meses de nivel dos, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, desoyó todo tipo de recomendaciones y criterios técnicos "y aplicó la ideología para señalar al Levante y privarle de sus derechos".

En esos seis meses, informa Luengo, la ministra recortó los envíos propuestos por la Comisión Central de Explotación, por lo que en el último año hidrológico, más los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente año, "ha recortado un total de 62 hectómetros cúbicos que correspondían al Levante para riego". De los 282 hectómetros cúbicos que deberían haber llegado a nuestra cuenca para regadío, "la ministra lo dejó en apenas 220 hm3". Estas decisiones representan para la Consejería de Agricultura un recorte deliberado, partidista, arbitrario, e injustificado en contra de los criterios técnicos". "De cada 100 litros que deberían haber llegado al Segura, la ministra decidió recortar 22", sentenció.

Antonio Luengo asegura que cada vez que la ministra ha tenido ocasión de "meter la tijera, lo ha hecho recortando el 50 por ciento del agua que Explotación decidía enviar a nuestra cuenca".

Por otra parte y en clara alusión a las réplicas que se publican desde las filas socialistas en la Región, el consejero aclaro que es muy complicado comparar cifras trasvasadas con respecto a otros años, "los volúmenes de cada dependen de la situación en la que se encuentren las cuencas hidrográficas, si un año es seco, corresponde más volumen de agua, y si un año es húmedo y con precipitaciones, el volumen es menor".



Castilla-La Mancha

Luengo también se refirió a las políticas en materia de agua que tienen lugar en Castilla-La Mancha, "respaldadas por el Gobierno de Pedro Sánchez", en referencia a la intención de doblar el mínimo de reservas que han de existir en los embalses de cabecera del Tajo "y colocarlo en 800 hm3, el doble". Esto unido al aumento de caudales ecológicos "que quieren imponer", podría suponer el descenso de 78 hm3 anuales hacia la cuenca del Segura, un 21 por ciento menos de agua destinada al riego y un 18 por ciento menos para el consumo urbano.

Con los datos en la mano, Antonio Luengo, afirma que el Gobierno de España sigue dando pasos firmes al fin del Trasvase Tajo-Segura.



Frente común entre comunidades

El consejero aseguró que tanto la Región, como la Comunidad Valenciana o Andalucía, no van a consentir que se culmine la hoja de ruta de Pedro Sánchez para acabar con los trasvases al Segura; "tenemos de nuestro lado la Constitución, la Justicia, y el Levante español con las tres comunidades autónomas que hemos hecho frente común para defender nuestros intereses". La solución que plantea Luengo pasa el consenso entre todos los territorios afectados, "no podremos encontrar una solución definitiva hasta que el tema del agua no se aborde de manera conjunta entre todas las comunidades implicadas, algo que me prometió la ministra en septiembre de 2019 pero no ha cumplido".

Agricultura exige al Gobierno de España que siente en una misma mesa a todas las comunidades que tienen algo que decir en materia de agua y que se produzca la "necesaria y urgente armonización de los precios del agua para que los murcianos paguen el agua al precio que la pagan en otros territorios y no a precio de oro". Luengo también aclaró que si los agricultores castellanomanchegos requieren ayudas, el Gobierno central tendrá que dar respuesta con inversiones.

Por último, Luengo exigió a la CHS a que se pronuncie de forma clara y rotunda en defensa del Trasvase, tenemos que saber si contamos con un aliado o con un órgano que sólo defiende al Ministerio y sus ataques al Levante".