Toque de queda a media tarde en los bares y sin visita de allegados

Los familiares directos podrán llegar a la Región y hacerse un test de antígenos

El Comité de Seguimiento Covid aprobó ayer nuevas medidas restrictivas de cara a contener un escenario de descontrol en el ámbito del ocio en la Región de Murcia en los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Aunque los casos positivos se han estabilizado entre 150 y 200 nuevos contagios cada 24 horas en los últimos días, la Comunidad seguirá la estela de otras autonomías e impone medidas más restrictivas. Por ello, el sector de la hostelería deberá cerrar sus locales de 18.00 a 21.00 horas los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo para evitar las aglomeraciones de gente durante el ´tardeo' en las calles.

De cara a las cenas familiares, el Gobierno regional permitirá que los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero haya reuniones de hasta diez personas y de, como máximo, tres núcleos familiares para evitar una mayor propagación del virus. Lo mismo ocurrirá en las comidas y cenas en bares y restaurantes, donde podrán reunirse una decena de personas como máximo. El toque de queda se mantiene hasta la 1.30 de la madrugada como ya se aprobó en su momento, para los días de Nochebuena y Nochevieja exclusivamente.

Estas medidas restrictivas para los días más señalados de la Navidad son más suaves que las aprobadas por otras comunidades como la valenciana, donde el Gobierno autonómico deja seis personas en las reuniones y un máximo de dos núcleos familiares. La razón de esta flexibilización en las limitaciones se debe a que la tasa de incidencia acumulada en la Región es un 30% inferior a la media nacional. Un postulado que esgrimió el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ayer en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Seguimiento Covid, ya que incidió en los buenos datos epidemiológicos de la Región frente a otros territorios de España.

Las medidas buscan evitar que se den imágenes como las de este fin de semana, cuando multitud de jóvenes seguían congregados más allá de las once de la noche, hora del toque de queda, en zonas de ocio de Murcia y Cartagena y sin respetar la distancia de seguridad. Por todo ello, además, el Gobierno no permitirá la entrada en la Región estos días de personas allegadas y sí de familiares directos, quienes se podrán realizar una pueba de antígenos cuyo servicio pondrá a disposición la Consejería de Salud mediante cita una vez hayan llegado estas personas y, pasados cinco días, la realización de otra prueba. No hará falta que los familiares que quieran realizarse este test presenten también una declaración jurada, como así lo han aprobado otras comunidades.

Esta adopción de medidas se consideran vitales para evitar propagar la pandemia, señalaba López Miras. Preocupa en el Gobierno regional y el Comité Covid las escenas «desagradables» vividas este fin de semana de aglomeraciones: «algunas imágenes nos indican que si no intervenimos, lo arriesgaremos todo, y no estamos dispuestos».

El consejero de Salud, Manuel Villegas, hizo balance del situación epidemiológica que dejó el puente de la Constitución en la Región de Murcia, y aunque sí confirma que hubo un impacto en la incidencia del virus tras estos días festivo que han provocado aproximadamente un aumento de un 6% en los contagios, el repunte ha sido ligero y menor de lo esperado.

A nivel regional, este cierre perimetral estará vigente hasta el 6 de enero por lo menos, y solo podrán acceder a la comunidad murciana los familiares directos para pasar las fiestas. El presidente del Gobierno regional ha destacado que Salud esperará hasta la próxima semana, previsiblemente a la reunión del lunes 28 del Comité Covid, para estudiar qué medidas se van a adoptar de cara a los días 5 y 6 de enero por la festividad de los Reyes.