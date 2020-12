Los ancianos de las residencias que tengan anticuerpos sí podrán abrazar a sus allegados

La Consejería de Política Social de la Región ha elaborado un régimen especial de visitas, salidas, ingresos y traslados para personas que viven en una residencia y han pasado la covid. En este sentido, hay dos protocolos: el dirigido a internos que sí han generado anticuerpos neutralizantes y el aplicable a quienes no los tienen.

En el caso de personas que sí tengan estos anticuerpos, tras haber pasado el virus, el departamento que dirige Isabel Franco establece que «podrán tener un régimen más flexible», dado que «se permitirá el contacto físico y la cercanía entre el residente y el familiar durante la visita».

Asimismo, «serán posibles salidas de vacaciones de menos de siete días, con un mínimo de dos días». Por otro lado, «los nuevos ingresos, los traslados entre residencias o las salidas de personas que certifiquen haber pasado la enfermedad en los últimos tres meses y tengan anticuerpos neutralizantes no requerirán ni PCR previa ni cuarentenas ni PCR al alta de la cuarentena».

«Es recomendable ser prudentes si la persona tiene síntomas. También es recomendable el cambio y lavado de ropa inmediatamente tras el ingreso», manifiestan desde la Consejería.

En el caso de las personas que han pasado el virus, pero sin generar anticuerpos, «se deben adaptar los protocolos habituales a la posibilidad de que sigan excretando fragmentos virales no infectivos durante semanas».

«Las salidas tendrán el mismo periodo mínimo de siete días. Sin embargo, durante tres meses, no será necesario realizar PCR antes del ingreso si la persona mayor está asintomática. Si hay síntomas no se debe proceder al ingreso. Se deberá realizar la cuarentena de siete días pudiendo ser dado de alta sin necesidad de PCR si el residente permanece asintomático», puntualiza el protocolo.

Del mismo modo, «los nuevos ingresos, los traslados entre residencias o las salidas de personas que certifiquen haber pasado la enfermedad en los últimos 3 meses y no tengan anticuerpos neutralizantes no requerirán PCR previa si están asintomáticos aunque sí deberán guardar cuarentena. Si tras siete días no presentan síntomas pueden ser dados de alta sin necesidad de PCR». Cualquier síntoma en estas persona, subraya la Consejería, «debe ser considerado como posible reinfección».