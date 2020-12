La Comunidad alerta de que el Mar Menor puede sufrir un nuevo episodio de anoxia

La directora general del Mar Menor, Miriam Pérez, ha cifrado en 2.550 toneladas los nutrientes que han entrado al Mar Menor desde noviembre de 2019, lo que puede provocar, ha advertido, "que el Mar Menor sufra un nuevo episodio de crisis eutrófica con graves consecuencias como los sufridos con anterioridad", aunque ha calificado la situación actual de la laguna de "estable".

Perez ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia en la Comisión Especial de Estudio de las medidas necesarias para garantizar la recuperación del Mar Menor de la Asamblea Regional, donde ha afirmado que "sigue habiendo una presión extrema por la entrada continua de aguas procedentes del acuífero cuaternario de las ramblas del Mar Menor con altas concentraciones de nutrientes".

"Desde noviembre de 2019 hasta la actualidad ha entrado por la rambla del Albujón y zonas de descarga superficial del acuífero cuaternario un total de 2.550 toneladas de nutrientes, lo que puede provocar que el Mar Menor sufra un nuevo episodio de crisis eutrófica con graves consecuencias como los sufridos con anterioridad", ha explicado Pérez durante su comparecencia ante la comisión.



Durante la rueda de prensa posterior a la comparecencia ha matizado las declaraciones asegurando que "los datos actuales no amenazan con una nueva anoxia en el Mar Menor" porque la situación es "estable", pero ha señalado que podría llegar a darse este escenario si siguen entrando nutrientes a la laguna .



En este sentido, Pérez ha calificado de "innumerables" las veces que han solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica la necesidad de actuar para "frenar las entradas de agua", la necesidad del "drenaje del acuífero del campo de Cartagena" o de "captar los flujos contaminantes" para "tratarlos en plantas y verterlos en distintos puntos del Mar Menor", entre otras actuaciones.



Durante su comparecencia, Pérez ha detallado las actuaciones que el Gobierno regional está realizando con el objetivo de proteger y mejorar la situación de este ecosistema, entre los que ha destacado proyectos para evitar vertidos como el de "rehabilitación de colectores de Los Alcázares" al que se sumará otros similares en San Javier, San Pedro y Cartagena, que se licitarán el año que viene.



En cuanto a las obras para la mejora y ampliación de sistemas de depuración, ha detallado Pérez, la Comunidad tiene previsto invertir en la cuenca del Mar Menor más de 27 millones de euros hasta finales de 2022.

La directora general del Mar Menor también ha puesto el foco en que han invertido más de 1.5 millones de euros en estudios para la mejora del conocimiento de la laguna desde 2017 y, desde la aprobación de la ley de protección integral, se han realizado "64 charlas formativas sobre las normas de protección" del entorno a las que han asistido unas 2.000 personas.



Con el fin de evitar episodios de anoxia, ha explicado Pérez, "el Gobierno regional incluyó la puesta en marcha de dos proyectos destinados a oxigenar la columna de agua y evitar episodios de anoxia" que incluyen "sondeos piezométricos para la búsqueda de agua con características similares a la del Mar Menor" y que está "pendiente de la aprobación de la Demarcación de Costas".



"Estamos realizando todo lo que está en nuestras competencias y algunas cuestiones que nos sobrepasan", ha afirmado Pérez, para añadir que "el Gobierno regional está cumpliendo con las obligaciones que se desprenden de la Ley de Protección del Mar Menor".

Sin embargo, el diputado socialista Manuel Sevilla ha mostrado su preocupación porque "no se está cumpliendo la ley del Mar Menor, son muchas las medidas que el gobierno regional no ha ejecutado" y ha afeado a Pérez que no haya apoyado la Iniciativa Legislativa Popular que pretende dar personalidad jurídica al Mar Menor.



Por su parte, el diputado del PP Juan Antonio Mata ha lamentado que el Gobierno central no ponga dinero para el Mar Menor en los presupuestos y ha valorado "la transparencia con la que actúa la comunidad" dando cuentas sobre el estado y las medidas para la laguna.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de CS, Juan José Molina, que además de criticar que los organismos dependientes del Ejecutivo central no acepten las solicitudes de comparecencia ante la comisión, ha sentenciado: "Mucho llenarse la boca el Gobierno con el Mar Menor, pero en los presupuestos no hay ni un solo euro para su recuperación".

El diputado de Vox Francisco Carrera ha lamentado que "la dirección general es un órgano de coordinación y vemos que no realiza su función porque no hay ninguna colaboración con la administración nacional, muchas de las actuaciones que debería hacer están paralizadas por falta de respuesta del ministerio".



Por último, la diputada de Podemos María Marín ha considerado que Pérez ha traído a la Asamblea "la carta a los Reyes Magos: nos ha contado sus deseos y sus ilusiones, pero el por qué la ley del Mar Menor no se está cumpliendo no nos lo ha contado". "La realidad objetiva no tiene vueltas, quedan aún muchas fincas de intensivo dentro de la franja de 1.500 metros que siguen utilizando fertilizantes que no se pueden usar", ha añadido.