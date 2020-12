¿Vuelta a casa por Navidad?

Como cada año, las familias esperan a sus seres queridos que se encuentran trabajando o estudiando fuera del país con gran ilusión. Pero esta vez la incertidumbre, el miedo y el elevado coste de los test de la covid han hecho que algunos se planteen estas navidades de manera diferente.

Navidad para muchos murcianos que estudian o trabajan en el extranjero significa uno de los momentos más esperados del año: la vuelta a casa con sus seres queridos. Pero este atípico año no va a dejar indiferente a nadie y estos viajeros no van a ser la excepción. Toda una serie de dificultades hijas de la situación sanitaria, como el coste de una PCR, las normas de confinamiento y, sobre todo, la incertidumbre de poder volar y pasar los controles del aeropuerto, han hecho que muchos se hayan tenido que plantear el volver o no a casa por Navidad.

Paula Peloche: "Nosotros, como sabemos lo que hay en casa, estamos mucho más concienciados"

Sus ganas de volver a casa aumentan día tras día después de cuatro meses desde que Paula Peloche comenzó su aventura en Bialystok. «Reservé los vuelos hace un mes y menos mal que no se han complicado las cosas». La murciana va a tener que hacer una buena ruta para poder volver a España ya que no hay aeropuerto en esta pequeña ciudad de Polonia. «Tengo que coger un bus a Varsovia y ya volar desde allí a Alicante». Si a estos gastos «inevitables» se le suman los 100 euros de PCR para poder entrar en España «al final el viaje te sale por un pico». Gracias a su coordinadora no ha tenido problemas y solo tiene que presentarse a primera hora en un laboratorio que le da los resultados ese mismo día. Paula, a pesar de estar «muy a gusto» declara no poder aguantar las ganas de ver a su familia. «Mi hermano está en el Ejército, y va a ser el reencuentro de los cuatro en mi familia después de tanto tiempo». Ha decidido comprar ya también el vuelo de vuelta para el 9 de enero «antes de que sigan subiendo».

Ricardo Villaplana: "Al principio me frenaba no saber si me dejarán volver, pero ahora no veo el momento de llegar a casa"

Sus primeras palabras al descolgar el teléfono lo dicen todo: «A ver si nos vamos ya para Murcia». El murciano vuelve junto con Paula Peloche y, a pesar de no tenerlo claro al principio por todas las complicaciones, ahora no aguanta un día más sin pisar su casa. Ricardo no solo tiene que hacer frente a los gastos de la PCR, de 70 euros, sino que la conexión entre Bialystok y España le hace tener que contar con buses y trenes más avión para venir. «Hasta que no esté en casa no sé si voy a poder volver a Polonia pero me hacía ilusión volver por navidades». En caso de hacerlo, tendría que coger un vuelo a Lituania y luego un tren a su ciudad. «Al final son muchos los gastos, por eso también me pensé si bajar o quedarme aquí». Prevé pasar las fiestas con su núcleo familiar ya que sus abuelos son muy mayores y le da miedo ir a verlos.



Isabel Martínez: "No podía juntarme con toda mi familia, así que las fiestas de Navidad iban a ser diferentes igualmente"

Isabel ha sido de las personas que han tenido que asumir un giro inesperado de estas navidades. Debido a todas las complicaciones de movilidad desde Polonia, donde reside con Paula y Ricardo, y el elevado coste de las PCR ha decidido esperar y pasar las navidades junto con otros españoles en Bialystok. Dado que Isabel siempre celebra las navidades «a lo grande» con su numerosa familia y sus amigos y este año no iba a ser así, ha decidido ahorrarse «los elevados costes de todo ahora» y posponer su regreso a más adelante. «Ahora mismo aquí estoy muy bien pero tengo intención de volver a Murcia cuando la cosa mejore». Ella decidió ampliar su estancia y disfrutar de todo un año en Polonia sumando nuevas experiencias como van a ser estas navidades.

Juan Vidal: "¡Me he escapado en cuanto he podido!, y agradecido de haber vuelto sin problemas"

Este joven es un claro ejemplo de vivir el momento y aprovechar las oportunidades a pesar de que las circunstancias se pongan difíciles. Su Erasmus en Dublín no esta siendo «el más idóneo» pero asume con optimismo todos los baches del camino. En cuanto han llegado las navidades, Juan no se lo ha pensado dos veces y ha sido de los adelantados en volver a casa. «El curso ya ha terminado y me he escapado en cuanto me han dejado. Tenía muchas ganas ya de ver a mi familia». Acostumbrado a vivir en Irlanda en una «microburbuja», en la que no se relacionaba con más de diez personas, vuelve a España notando un «cambio muy gordo» entre ambos países. El murciano declara maravillado la manera en la que allí se manejó la situación covid en todo momento. «Crearon una app donde todos los días a las seis informan de los casos. Hemos estado súper informados del desarrollo de la pandemia». Gracias a esas medidas, Juan Vidal ha podido volver «sin gastos extra», con rellenar un formulario informativo ha sido suficiente para volver. Eso sí, aún sin billete de vuelta por «ser precavido» y ver cómo se desenvuelven los acontecimientos.





Juan Vidal y Lorena Tristante

Lorena Tristante: "Aunque fuese en canoa yo tenía claro que me volvía"

Esta murciana de San Pedro del Pinatar tiene claro que «como en casa en ningún sitio» y muestra la otra cara de la moneda de las experiencias Erasmus este año. «Para mí esto era un sueño y el no tener clases presenciales y estar encerrados, lo ha cambiado todo». Los últimos meses no han sido fáciles para ella y en el caso de volver a Dublín en enero sería «con la esperanza de tener al menos clases semipresenciales». Al igual que Juan, ha tenido «suerte» de no tener que asumir gastos más allá del vuelo y ha sido de los que han «pillado el primer vuelo posible» para aprovechar, en la medida que se pueda, el máximo tiempo con su familia y amigos. También ha decidido esperar antes de lanzarse a comprar el vuelo de vuelta y asegurarse que todo estará mejor. «Al volver tengo que hacer cuarentena de 14 días pero eso es lo que menos me preocupa. Habrá merecido la pena por ver a los míos»

Virginia Galindo

«Tenía los vuelos reservados desde hace dos meses». Virginia (Molina de Segura) se mudó a Bournemouth hace 7 años y el único momento que vuelve a Murcia es por navidades. «Llevo sin ver a mi familia un año y a toda costa iba a volver». En ningún momento se imaginó pasar estas fechas sin sus seres queridos murcianos y, por mucha incertidumbre que hubiese, prefería arriesgarse. «Si las fronteras estaban abiertas es porque había opciones así que no me lo pensé». Como necesita una PCR para entrar a España y no hay muchos laboratorios locales en su ciudad, ha tenido que hacerse con un «kit covid» de 120 libras. Se hará la prueba en casa y la enviará tres días antes de su salida. Los resultados le llegan a su correo junto con un código QR que le servirá de justificante en los aeropuertos. Gracias a que cuenta con la opción de teletrabajar, su vida laboral no se verá afectada por las dos semanas de confinamiento que Inglaterra impone a todos los viajeros que entran en el país. Aunque afirma que los gastos extra derivados de la pandemia no le gustan a nadie, está de acuerdo con las medidas implantadas: «Todo el mundo debería hacerse el test, sobre todo por tu propia seguridad de volver a casa tranquila sin poner en riesgo a otros».

https://manager.renr.es/manager/ckeditor/Antonio%20Hern%C3%A1ndez

Antonio Hernández: "Tengo la esperanza de que mejore la cosa y pueda volver en enero"

Desde que ´volvió la normalidad' a Reino Unido, Antonio ha tenido que cambiar de empleo como consecuencia de la covid y no se puede arriesgar a perder su trabajo después «del gran parón». «Londres en navidades es una locura, me voy a quedar este año trabajando». Antonio se mudó a la capital británica hace dos años y, aunque «echa de menos su tierra», está muy feliz de la nueva vida que está creando allí. La opción de volver a Murcia estas navidades es «muy complicada» debido al problema de la cuarentena exigida a su vuelta de dos semanas. Si a los gastos de los vuelos «que no son especialmente baratos» ahora se le suman los 200 euros de PCR, la vuelta a casa tendrá que esperar un poco más. «Como la conexión entre Londres y Murcia es bastante buena, quiero pensar que a finales de enero podré escaparme algunos días». Con algo de morriña afirma que le da mucha pena que «algo tan mítico como Navidad, con la familia» este año no vaya a pasar. Antonio pasará estas fechas junto con sus amigos españoles que viven allí y también están en la misma situación.

Pedro Fernández

Pedro Jesús Fernández reside en Newcastle desde hace un año, cuando comenzaba su doctorado. El joven abaranero quería volver a Murcia en estas fechas pero las últimas normas desde Inglaterra hicieron que sus planes cambiasen por completo. «Si pisaba la península perdía dos semanas de mis vacaciones porque cuando volviese entraba en cuarentena». La lista de países «de riesgo» por el virus, donde se encuentra la península ibérica, le ha hecho replantearse sus navidades. «Mi compañero de piso es de Canarias y he decidido pasar unos días allí». Para entrar a las islas basta con una PCR o un test de antígenos, optando por la segunda opción que es más barata por 65 libras, siendo el coste medio de la PCR unas 200. Con añoranza espera que la situación mejore pronto y poder venir pronto para darle «el gran abrazo» a su familia que ahora no ha podido.