Las matemáticas predicen la llegada de una nueva ola de la covid tras los excesos de Navidad

Las matemáticas auguran que las reuniones sociales y familiares en Navidad provocarán una nueva ola de la pandemia del coronavirus en la Región de Murcia. Las predicciones del matemático murciano, investigador y profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche Santi García Cremades hacen presagiar que, al igual que en el resto de España, la Comunidad se puede ver sumida en apenas dos semanas en un importante repunte de contagios tras los días festivos.

El modelo predictivo y estadístico de García Cremades sobre los aumentos de positivos en los últimos días constatan un «pesimismo» en la curva de casos positivos: «El movimiento de poblaciones y, sobre todo, la interacción de personas no convivientes pueden romper cualquier predicción, como está pasando estos días. El modelo predictivo sirve para crear un entorno esperable dentro de unas condiciones iguales, pero esas condiciones las acabamos de cambiar, y se va al traste el trabajo realizado, tanto matemático como social», alerta.

Desde la Consejería de Salud han venido avisando días atrás, y de forma concreta el propio consejero Manuel Villegas, de que «la Navidad no puede ser una amenaza de muerte, precisamente, para la vida de las personas que más queremos, y eso tiene que estar presente cuando nos reunamos».

En cuanto a la posibilidad de que se produzcan brotes en las cenas de Navidad, el matemático de Molina de Segura recalca que «lo peor» es que los contagios no van a aumentar de forma lineal conforme se invite a más gente.

«De seis a doce personas no es el doble de probabilidad, es menos del doble, es decir, con seis personas reunidas hay un riesgo considerable. La clave será en no reunir a personas no convivientes». El experto indica que no es partidario de utilizar el mensaje de ´Salvar la Navidad' porque todavía «nos quedan, si lo hacemos bien, unos meses de sufrir esta pandemia. Este próximo año también será diferente, pero será el de la recuperación», avisa. Así, pide que la sociedad se centre en la recta final: «prudencia, paciencia y, muy próximamente, vacunación».

Como parte positiva, el matemático afirma que la Región está actualmente con una proporción de contagios menor que la media nacional, «pero hay que tener en cuenta que la probabilidad de encontrar un contagiado es mayor cuanta más gente se vea».

«En Murcia hemos tenido las tendencias similares a la mayoría de comunidades autónomas, y las mismas que a nivel nacional. Nos encontrábamos en una tendencia decreciente, con datos que empezaban a ser alentadores y el efecto del puente de la Constitución ha cambiado esa tendencia. La Comunidad está mejor que la media nacional, pero esta subida es preocupante».

Y es que, según las estadísticas del matemático, el ´efecto puente' ha provocado por el momento una subida de un 6-7% de los casos. Asimismo García Cremades destaca cómo han afectado las distintas olas de la pandemia a la Región respecto al resto de comunidades autónomas: «Es curioso. En la primera ola fuimos un ejemplo a seguir, pero en verano bajamos la guardia y estuvimos en el ´top 3' de autonomías más afectadas en la segunda ola. Hemos corregido esa subida antes de lo esperado. De momento, salvo en verano, lo hemos hecho relativamente bien», reafirma.

Unidos contra el virus

Más de 200 grupos e investigadores del campo de las matemáticas y la estadística se han unido bajo la Acción Matemática contra el coronavirus, una iniciativa del Comité Español de Matemática, cuyo objetivo es facilitar a las autoridades información del comportamiento a corto y medio plazo de variables de gran interés para comprender la expansión del virus.

Además de modelar matemáticamente la evolución y propagación de la epidemia a nivel de casos confirmados, hospitalizados y en UCI, las matemáticas y la estadística pueden dar información sobre la proporción poblacional de portadores del virus o de individuos con presencia de anticuerpos, a partir de muestreos convenientemente conducidos.

Piden más participación en los comités de decisión con las autoridades

Los números matemáticos han demostrado con solvencia y han estimado casi con total precisión las predicciones respecto a qué es lo que iba a suceder durante las distintas olas de la pandemia del coronavirus.





Santi García Cremades

Los expertos en esta ciencia formal han pedido en reiteradas ocasiones que se les tenga más en cuenta a la hora de participar en los distintos comités de decisión que llevan a cabo las autoridades sanitarias y políticas para controlar la crisis sanitaria.

En este sentido, el matemático molinense Santi García Cremades señala que «no hay forma de entender la evolución de la pandemia sin las matemáticas, y no puede ser un problema en manos de personas no preparadas para ello o con intereses partidistas».

Así, señala que, al igual que la ciencia trabaja en equipo a través de consensos constantes y de tribunales de revisión -entre otros-, en el caso de los comités de decisión de los asuntos de la covid debería ocurrir igual: «Hay grandes grupos de epidemiología, pero la comunidad matemática no ha sido consultada para ciertas decisiones sanitarias que son puramente problemas de números, variables y modelos», concluye.