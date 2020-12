Salud quiere una Navidad sin 'Tardebuena' ni 'Tardevieja' en la Región

La Región de Murcia ya se está preparando para imponer medidas más restrictivas de cara a la Navidad. La Consejería de Salud ha propuesto poner en marcha para los días señalados normas más duras, que se prevé que se aprueben el próximo lunes, y entre las que se incluyen reducir el número máximo de personas que se puedan reunir en las casas durante Nochebuena y Nochevieja.

En concreto, la Consejería propondrá disminuir de diez a seis personas el total de personas que puedan juntarse para celebrar estos días. Además, se hará hincapié en que los familiares que se junten sean siempre «muy cercanos». También se baraja la posibilidad de adelantar el toque de queda, fijado en estos momentos a la una y media de la madrugada los días clave de Navidad, tal y como han hecho ya otras comunidades.

Otra de las medidas más duras va a afectar de nuevo al sector de la hostelería: Salud planteará cerrar bares y restaurantes los días 24 y 31 de diciembre a partir del mediodía para que no se celebre ni la 'Tardebuena' ni la 'Tardevieja' en las calles de los distintos municipios de la Región. Entre los principales objetivos está, aparte de evitar las aglomeraciones, esquivar posibles 'picardías' irresponsables y que estos negocios no puedan bajar la persiana con clientes dentro.

El consejero de Salud, Manuel Villegas, propuso ante el resto de consejeros y el presidente Fernando López Miras en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada el pasado jueves imponer estas nuevas restricciones como medida de 'contención' ante la propagación del coronavirus. Por otra parte, el cierre perimetral se mantendrá al menos hasta el 6 de enero.

Estas medidas se tomarán con el objetivo de anticiparse y evitar así lo que está ocurriendo en otras zonas y comunidades de España, por lo que, según se trató en el Consejo de Gobierno, no estarían motivadas por la evolución de casos positivos en la Región.

De esta forma, no se hace pensando tanto en la situación actual, sino en evitar que una posible liberalización de las medidas provoque una entrada de lleno con repuntes de contagios en la esperada tercera ola de la pandemia a principios del próximo año.

Asimismo Salud todavía desconoce cuáles han sido las consecuencias del puente de la Constitución y se espera que a partir del próximo lunes el Comité de Seguimiento de la covid en la Región comience a valorar si ha habido relación entre los casos positivos notificados en la última semana con los días festivos que se celebraron hace dos semanas.

El repunte de contagios de coronavirus en los últimos días ha cambiado el plan para las fiestas en nuestras comunidades 'vecinas'. En concreto, en la Comunidad Valenciana tampoco se van a permitir ni cenas con diez comensales -seis como máximo y máximo de dos núcleos de convivientes-, mientras que el toque de queda se mantendrá a las once de la noche -a excepción de en Nochebuena y Nochevieja, que se amplía una hora más- y los familiares de otras autonomías no podrán acudir a esta comunidad a no ser que estén empadronados en ella.

El Gobierno andaluz no descarta endurecer medidas, aunque por el momento continúa con el plan establecido: el confinamiento perimetral queda exceptuado desde el 23 de diciembre al 6 de enero para desplazamientos de familiares y allegados, el toque de queda se sitúa entre las 01.30 y las 06.00 horas en Nochebuena y Nochevieja y se podrán reunir máximo diez personas los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 y 6 de enero.Por el momento en Castilla-La Mancha se mantiene el plan establecido, aunque el Ejecutivo regional valorará el lunes si toma nuevas medidas.