Las agencias de viajes estallan ante la "miseria" de ayudas al sector

Asociaciones representativas de las agencias de viajes y grupos de agentes se concentraron ayer frente a la puerta de la Delegación del Gobierno en la Región para reclamar al Gobierno medidas para paliar las pérdidas de un sector que se considera «olvidado» por la administración.

Las agencias reclaman subvenciones inmediatas que ayuden a paliar la pérdida de más de 68.000 puestos de trabajos directos e indirectos y de casi el 98% del negocio. Además, reclaman que se plantee un plan de hibernación que garantice los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y ceses de actividad hasta diciembre de 2021, cuando se pueda reactivar un turismo que actualmente está parado.

«Diciembre 2020 y continuamos sin respuesta ni la mínima atención hacia un sector olvidado y abandonado, que lo único que ha recibido son créditos del ICO, sobrecarga para los que llevamos más de un año sin ventas, sin ingresos y con pérdidas constantes, pero gastos al 100% y cese/ERTE, lo cual es insuficiente para mantener nuestras familias y negocios, ya que esa cantidad es con la que hacemos frente a los gastos e impuestos obligatorios y fijos mes a mes» reza su manifiesto.

María del Carmen Fenoll, propietaria de 1976 Viajes, agencia situada en el barrio murciano de La Flota, se queja de que mientras no se permita viajar, ella seguirá sin facturar: «Hasta el Gobierno recomienda no salir de casa. A mí me llegan todos los meses las facturas del alquiler, la luz, los seguros... Tengo dos hijos y estoy sobreviviendo gracias a mis ahorros».

Para ella, las ayudas aprobadas por el Gobierno central y regional «son una miseria», a lo que añade los créditos ICO, «pan para hoy y hambre para mañana».