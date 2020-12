Las conclusiones de los ponentes

Ana Belén Martínez, directora de relaciones externas de Mercadona: "En Mercadona hemos dado el 'sí' a seguir cuidando el planeta y lo demostramos con hechos"

La Estrategia 6.25 es una buena prueba de ello y se concreta en 6 acciones que tienen tres objetivos concretos: el primero, reducir un 25% el uso de plásticos; el segundo, que todos nuestros envases sean reciclables; y el tercer objetivo pasa porque el 100% del residuo plástico que se genera se recicle. Las dos primeras acciones suponen eliminar todas las bolsas y los desechables de plástico de un solo uso. Con la tercera y cuarta se disminuirá el uso del plástico en nuestros envases e impulsar los reciclados. La quinta será reciclar el 100% de los residuos plásticos que generemos y en sexto lugar ayudar a nuestros ´Jefes´, los clientes, a reciclar aportándoles información útil.



Marcos Martín, director de Dinapsis:"O somos sostenibles o no tendremos futuro; estamos ante una oportunidad histórica"

Hemos visto en esta jornada buenos ejemplos de desarrollo sostenible. Tenemos clara la hoja de ruta. O se es sostenible, o no habrá futuro. Si cada uno hace bien su parte, iremos en la buena línea. Tenemos método, tenemos solución, tenemos alianzas, estamos trabajando en cambiar a mejor el modelo productivo y parece que habrá fondos... Tenemos una oportunidad única por delante de cambiar el modelo económico, y apostar por esta sostenibilidad, hay que aprovecharlo, la covid nos ha traído muchas cosas malas, pero nos abre este escenario, no nos podemos permitir desaprovecharlo.

Longinos Marín, director de la Cátedra de RSC de la UMU:" ODSesiones es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando existen alianzas y colaboraciones"

Hay que resaltar el concepto de alianza, si ODSesiones ha funcionado bien es porque todas las actividades se hacen propuestas por el tercer sector, por empresas, sindicatos, ayuntamientos? que además han ayudado en la difusión. Es un ejemplo de cómo uniéndose se pueden conseguir cosas. Y lo que espero es que esto siga funcionando. Se han quedado muchos temas sin tocar, como el 5G y la IA que tiene un papel fundamental no como fin sino como medio, la relación de la pandemia con la biodiversidad, o cómo la arquitectura de las ciudades nos puede hacer mejores.

Hace muy pocos días dos de las empresas que pertenecen a Asemuplast, entre ellas la mía, fueron escogidas dentro de las 101 empresas en acciones por el clima; un reconocimiento a nivel nacional. Y tenemos empresas como Plasbel que se ha sumado a OCS, una iniciativa a nivel mundial para que la materia prima (los microplásticos) no lleguen a los océanos; lo hacen mediante procesos internos en las empresas. Ése es el camino que debemos seguir. Apuesto por la comunicación, compartir información ambiental, y las sinergias entre empresas de cara al futuro.



Juan Pedro Hernández, adjunto dirección general en Plasbel: "Debemos pensar en soluciones a largo plazo y no sólo para cuatro o cinco años"

Las empresas ya no sólo buscamos los beneficios o la máxima rentabilidad, somos conscientes de que tenemos un pacto social que debemos cuidar, atender al entorno que nos rodea. Si hay algún kamikaze que quiera resistirse a esa ola, le va a resultar muy complicado. Como han dicho mis compañeros, la colaboración entre todos es fundamental, sin eso será imposible, no es una lucha de uno contra todos. Algo esencial es también que en esa colaboración busquemos una solución sensata, coherente, pensando a largo plazo y no sólo para cuatro o cinco años.