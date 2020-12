Cs asegura que su reunión con López Miras es para hacer balance del Gobierno de coalición

La portavoz de Gobierno regional y coordinadora autonómica de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, ha dicho tras el Consejo de Gobierno que el encuentro que este jueves mantuvieron el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, con el vicesecretario general de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, y el vicesecretario adjunto, José María Espejo-Saavedra, es para hacer balance de los 15 meses de gobierno de coalición.

Martínez Vidal ha explicado en rueda de prensa que "se ha hecho un balance positivo de los quince primeros meses de gobierno en la legislatura mas complicada y más difícil de la democracia, y se ha destacado lo positivo y lo que nos une a los dos partidos, pero también lo que nos diferencia porque somos dos partidos distintos, con posturas en algunos aspectos también distintas, y el hecho de que reivindiquemos como partido nuestra postura no implica en ningún caso que nos desmarquemos en coalición al que pertenecemos, sino que lógicamente somos leales al gobierno y cada uno de nosotros somos leales también a nuestros votantes y al partido al que pertenecemos".

Respecto a la ley Celaá, dijo estar en contra por el contenido y por la forma en la que se ha elaborado al no contar con el respaldo mayoritario de los grupos políticos ni tampoco de la comunidad educativa, "otra cosa distinta es que nosotros -añadió- no queramos hacer un uso partidista de un tema tan sensible que nos afecta a todos como es la educación de nuestros hijos y, por lo tanto, nosotros estamos en contra de cualquier utilización partidista de esta ley y de cualquier otra".

"Creemos que en la historia de la democracia ya ha habido 7 reformas en materia educativa y no queremos que esto se convierta en un arma arrojadiza entre unos partidos y otros", agregó.

Reconoció que la competencia en materia educativa la ostenta el Partido Popular en la Región y "que ellos gestionen esta cuestión, pero nosotros no estamos de acuerdo con esa manera de proceder", en referencia a adelantar casi dos meses la fecha habitual del proceso de recepción de solicitudes de admisión de alumnos para el curso escolar 2021-2022 para garantizar la aplicación de la actual ley educativa, sin contemplar los cambios que introduciría la LOMLOE.